종합특검, 노상원 ‘내란 때 범죄단체조직’ 혐의 수사

합수부 산하 제2수사단 결성 시도
12·3 내란 당시 비선조직인 ‘제2수사단’을 꾸려 활동하려 한 혐의를 받는 노상원 전 국군정보사령관(사진)이 범죄단체조직 혐의로 수사를 받는다.
권창영 2차 종합특별검사팀은 22일 구속 상태인 노 전 사령관을 범죄단체조직 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 종합특검은 노 전 사령관을 상대로 12·3 내란 당시 합동수사본부 산하에 제2수사단이라는 조직을 결성하려 한 목적과 경위, 역할 등을 추궁한 것으로 알려졌다.
앞서 종합특검은 노 전 사령관과 김용현 전 국방부 장관, 문상호 전 정보사령관, 정성욱 전 정보사 사업단장, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장 등 5명을 범죄단체조직 혐의로 입건했다. 이들은 제2수사단을 결성해 선거관리위원회 장악 및 서버 탈취, 직원 체포 등을 계획한 것으로 알려졌다.
이들의 계획은 지난해 검찰 비상계엄 특별수사본부가 노 전 사령관을 내란 중요임무종사 등의 혐의로 구속 기소하면서 공개한 일반명령 문건에 자세히 기록돼 있다. 당시 검찰은 김 전 장관이 노 전 사령관과 제2수사단 설치를 논의한 뒤 국방부에 인사명령을 지시하면서 이 문건을 교부한 것으로 봤다. 노 전 사령관은 지난 2월 내란 중요임무종사 혐의로 1심 재판에서 징역 18년을 선고받고 항소했다.