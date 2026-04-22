종합특검, 노상원 ‘내란 때 범죄단체조직’ 혐의 수사

12·3 내란 당시 비선조직인 '제2수사단'을 꾸려 활동하려 한 혐의를 받는 노상원 전 국군정보사령관이 범죄단체조직 혐의로 수사를 받는다.

종합특검은 노 전 사령관을 상대로 12·3 내란 당시 합동수사본부 산하에 제2수사단이라는 조직을 결성하려 한 목적과 경위, 역할 등을 추궁한 것으로 알려졌다.

앞서 종합특검은 노 전 사령관과 김용현 전 국방부 장관, 문상호 전 정보사령관, 정성욱 전 정보사 사업단장, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장 등 5명을 범죄단체조직 혐의로 입건했다.