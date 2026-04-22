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본문 요약

필리핀 교도소에 수감돼 있으면서 텔레그램을 통해 마약을 국내에 밀수·유통한 혐의를 받는 '마약왕' 박왕열이 22일 구속 기소됐다.

전담 TF는 필리핀에 검사와 수사관 등 9명을 파견해 박씨 공범을 비롯한 필리핀 내 마약 유통조직 등을 상대로 수사를 벌였다.

그 결과 박씨가 송환되기 전부터 수사 중이던 필로폰 4.1㎏ 밀수 범행 및 국내 유통조직 총책과 연계된 밀수 예비 범행 등 추가 범죄 사실을 확인했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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합수본, ‘마약왕’ 박왕열 구속기소

입력 2026.04.22 20:45

  • 김태희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

마약 유통 조직 3개 추가 적발

필리핀 교도소에 수감돼 있으면서 텔레그램을 통해 마약을 국내에 밀수·유통한 혐의를 받는 ‘마약왕’ 박왕열(47)이 22일 구속 기소됐다. 마약범죄 정부합동수사본부(마약 합수본)는 이날 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 및 마약류 관리에 관한 법률 위반(향정) 등 혐의로 박씨를 구속 기소했다고 밝혔다.

박씨는 2019년 11월부터 2024년 8월까지 필로폰 등 마약류를 국내로 밀반입해 유통하고 텔레그램을 통해 판매한 혐의를 받는다. 박씨가 국내에 밀반입해 유통하려다 적발된 마약류는 필로폰 12.7㎏, 엑스터시 5791정, 케타민 2㎏, 합성대마 1㎏ 등 총 17.7㎏에 달한다.

마약 합수본은 송치 전부터 전담 태스크포스(TF)를 구성해 박씨 혐의를 집중 수사했다. 전담 TF는 필리핀에 검사와 수사관 등 9명을 파견해 박씨 공범을 비롯한 필리핀 내 마약 유통조직 등을 상대로 수사를 벌였다.

그 결과 박씨가 송환되기 전부터 수사 중이던 필로폰 4.1㎏ 밀수 범행 및 국내 유통조직 총책과 연계된 밀수 예비 범행 등 추가 범죄 사실을 확인했다. 마약 합수본은 추가 범행에 대해선 법무부와 협력해 추가 기소할 방침이다.

마약 합수본은 일명 ‘흰수염고래’로 불리는 박씨의 친척이자 공범인 A씨 등을 포함한 3개 유통조직 총책을 추가로 적발하고 이들에 대한 송환 절차도 진행 중이다. A씨 등은 인터폴 적색수배 등에도 불구하고 송환되지 않은 채 해외에서 국내로 마약류를 반입하고 있는 것으로 파악됐다.

마약 합수본 관계자는 “박왕열 및 관련자의 여러 계좌, 전자지갑 거래내역 등을 확보해 범죄수익을 계속 추적 중”이라며 “기소 이후에도 박왕열 및 각 마약류 밀수·유통 조직 총책들의 범죄수익을 끝까지 추적해 환수할 예정”이라고 덧붙였다.

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