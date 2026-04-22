창업 준비부터 정착까지…전북 ‘로컬 기업’ 키운다

도, 지자체 첫 ‘전 주기 밀착 지원’

전북도가 창업 아이디어 발굴부터 사업화, 지역 정착까지 전 과정을 책임지는 ‘전 주기 밀착형’ 지원 모델을 내놨다. 수도권에 집중된 창업 생태계를 분산시키겠다는 구상으로 지자체가 중앙정부 창업 플랫폼 전 과정에 개입하는 방식은 전국에서 처음이다.



전북도는 전북창조경제혁신센터를 중심으로 전북대, 전주대, 한국식품산업클러스터진흥원 등 6개 협력 기관과 함께 중소벤처기업부 창업 플랫폼과 연계한 ‘전북 ON’ 사업을 본격 추진한다고 22일 밝혔다. 전국 단위 창업 오디션 전 주기에 지자체가 직접 개입해 유망 인재를 지역으로 유인하는 구조다.



이 같은 실험은 지역 간 창업 격차를 배경으로 한다. 중기부가 발표한 ‘2025년 1인 창조기업 실태조사’를 보면, 전국 창업 기업 중 57.5%가 수도권에 몰렸으며 전북 비중은 2.7%에 그쳤다. 창업 자원의 수도권 쏠림이 지역 소멸을 가속하는 구조에서 전북도가 ‘전국 최초’ 모델로 승부수를 던진 셈이다.



사업은 패키지형 전 주기 구조로 설계됐다. 초기 단계에서는 사업계획서 작성을 지원하는 ‘탈샤이 끝장캠프’를 운영한다. 아이디어를 시장성 있는 사업계획으로 구체화하고, 현장 접수까지 이어지는 실무형 지원이 특징이다. 단계별 인센티브도 설계됐다. 중기부 ‘모두의 창업’ 2단계 오디션을 통과한 팀에는 최대 500만원의 사업화 자금을 지원한다. 전북 내 사업자 등록을 조건으로 내걸어 유망 기업의 지역 정착을 유도하는 장치다.



김종훈 전북도 경제부지사는 “창업의 시작부터 안착까지 도가 끝까지 책임지겠다는 의지를 구현한 것”이라고 말했다.

