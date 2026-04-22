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본문 요약

울산 동구 대왕암공원 앞바다에서 열대 및 아열대 해역에 서식하는 희귀 조류 '군함조'가 관찰됐다.

울산에서 군함조가 목격된 사례는 있었으나 사진으로 선명하게 기록된 것은 이례적이다.

울산시는 지난 7일 오후 대왕암공원 인근에서 갈매기 무리와 섞여 비행하던 군함조 1마리를 탐조 단체 '짹짹휴게소' 홍승민 대표가 포착했다고 22일 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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희귀조류 ‘군함조’ 울산 바다서 포착 열대 서식종…비바람 휩쓸려 온 듯

입력 2026.04.22 20:55

수정 2026.04.22 20:56

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  • 김준용 기자

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울산 동구 대왕암공원 인근에서 지난 7일 비행하는 군함조가 포착됐다. 짹짹휴게소 제공

울산 동구 대왕암공원 인근에서 지난 7일 비행하는 군함조가 포착됐다. 짹짹휴게소 제공

울산 동구 대왕암공원 앞바다에서 열대 및 아열대 해역에 서식하는 희귀 조류 ‘군함조’가 관찰됐다. 울산에서 군함조가 목격된 사례는 있었으나 사진으로 선명하게 기록된 것은 이례적이다.

울산시는 지난 7일 오후 대왕암공원 인근에서 갈매기 무리와 섞여 비행하던 군함조 1마리를 탐조 단체 ‘짹짹휴게소’ 홍승민 대표가 포착했다고 22일 밝혔다.

사다새목 군함조과에 속하는 이 새는 좁고 긴 날개와 제비 형태의 긴 꼬리가 특징이다. 주로 태평양과 인도양 등 열대 해역에서 번식하며, 국내에서는 태풍이나 강풍에 휩쓸려 드물게 찾아오는 ‘길 잃은 새’(미조)로 분류된다.

군함조는 영어 이름 ‘프리깃버드’(Frigatebird)에서 알 수 있듯 17~19세기 소형 군함처럼 민첩한 비행 실력을 자랑한다. 특히 몸무게 대비 날개 면적이 가장 넓어 착륙 없이 하루에 400~500㎞를 이동할 수 있다. 장거리 비행 시에는 뇌의 절반만 잠드는 ‘반쪽 잠’을 자며 이동하는 신비로운 특성도 지니고 있다. 일반 바닷새와 달리 깃털에 방수 기능이 없고 물갈퀴도 거의 없다. 이 때문에 수면에 내려앉지 못한 채 물 위를 스치듯 날며 먹이를 낚아채거나 다른 새가 잡은 먹이를 공중에서 약탈하는 방식으로 생존한다.

홍 대표는 “최근 발생한 강한 비바람의 영향으로 울산까지 온 것으로 추정된다”며 “육지 해안에서 군함조를 만나는 것은 울산 동해안이 조류 이동 통로로서 가치가 높다는 점을 시사한다”고 말했다.

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