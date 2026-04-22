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본문 요약

서울숲에서 건대입구까지 약 10㎞ 구간에 인도를 따라 '선형 정원'이 만들어진다.

서울국제정원박람회는 서울숲을 벗어나 도시 곳곳으로 확장된다.

서울시는 다음달 1일부터 10월27일까지 서울숲 일대에서 열리는 '2026 서울국제정원박람회'가 역대 최대 규모로 진행된다고 22일 밝혔다.

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180일간, 서울은 ‘정원도시’가 된다

입력 2026.04.22 20:55

수정 2026.04.22 20:56

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  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5월1일부터 ‘서울국제정원박람회’

서울숲~건대입구 ‘10㎞ 구간’ 조성

서울숲에서 건대입구까지 약 10㎞ 구간에 인도를 따라 ‘선형 정원’이 만들어진다. 서울국제정원박람회는 서울숲을 벗어나 도시 곳곳으로 확장된다.

서울시는 다음달 1일부터 10월27일까지 서울숲 일대에서 열리는 ‘2026 서울국제정원박람회’가 역대 최대 규모로 진행된다고 22일 밝혔다. 순수 조성면적은 167개 정원, 9만㎡로 지난해 보라매공원 행사(2만㎡)의 4.5배로 증가했다. 박람회 기간은 역대 가장 긴 180일이다.

올해 박람회는 주 행사장인 서울숲을 중심으로 인근 한강과 광진구까지 도시 전역으로 정원을 확장했다. 서울숲 내부에는 131개 정원이 조성되고, 서울숲과 이어진 한강 둔치에 6개, 성수동·건대입구 일대 도로와 골목에 선형 정원을 비롯한 크고 작은 정원 36개가 만들어진다. 특히 왕십리로·아차산로를 따라 약 10㎞ 구간이 선형 정원으로 연결된다. 성수수제화공원·상원어린이공원 등은 정원으로 재정비하고, 카페거리·연무장길 등에도 걸이화분 등을 설치했다. 프랑스 조경가 앙리바바는 ‘흐르는 숲 아래 정원’을 서울숲 잔디광장 동쪽에 선보인다.

기업의 기부 정원도 꾸며진다. 대우건설·GS건설·HDC·호반건설 등 주요 건설사가 잔디광장 주변에 정원을 만들었다. 농심은 신라면 출시 40주년을 기념한 테마공원을 꾸렸다. 무신사는 성수동을 상징하는 벽돌 소재를 활용한 휴게형 정원을 호숫가에 개방한다. 시는 정원문화를 전국으로 확산하기 위해 오는 25일 개막하는 ‘2026 태안국제원예치유박람회’와 연계 운영한다.

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