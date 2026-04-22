수출 기업들 공급망 차질 ‘직격탄’…중국, 정말 미·이란전 승자 맞나

최대 무역 박람회 성황에도 실제 거래·수익 여부 불투명 미 언론 “승자는 지나친 표현” 중, 휴전 연장 소식에 “지지”

도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘중국의 이란 전쟁 배후설’을 거듭 제기하고 있지만, 정작 중국은 이번 전쟁의 수혜자가 아니라는 분석이 나온다.



미·이란 전쟁 장기화로 공급망이 흔들리면서 중국 수출기업들이 원자재 가격 급등과 물류 차질의 직격탄을 맞고 있기 때문이다.



22일 중국대외무역센터에 따르면 지난 15~19일 광저우 파저우 전시장에서 열린 1단계(기계류·전자제품) 광저우 무역박람회(캔톤 페어)에는 216개 국가·지역에서 16만7000명의 해외 구매자가 방문했다. 이는 전년 대비 6% 증가한 역대 최대 규모다. 공급망 불안이 커지자 대체 거래처를 찾으려는 구매자들이 몰린 영향으로 풀이된다. 중국 최대 규모의 수출입 박람회인 캔톤 페어는 중국 수출입 경기를 가늠하는 대표적 지표로 여겨진다.



다만 최대 규모의 구매자 방문이 실제 거래 확대나 기업 수익 증가로 이어질지는 불투명하다. 참가기업들은 일제히 가격 인상에 나섰다. 중국 경제매체 이차이는 가전업체들이 제품 가격을 약 10% 인상했다고 보도했다.



스카이워스 그룹 관계자는 플라스틱과 중동산 원자재 가격이 50~80% 급등했고, 위안화가 달러 대비 3~4% 절상된 것도 가격 상승 요인으로 작용했다고 설명했다.



장쭤판 쿠오리 가전그룹 전무는 “올해 주문량이 많았으나 생산 비용도 10% 올랐다”면서 “유럽과 미국의 소비자들이 가격에 민감해 5%밖에 가격을 올리지 못했다”고 말했다. 장찡푸 하이얼 해외 가전사업 부사장도 “중동으로 향하는 일부 화물이 우회 운송되고 있다”며 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 시 대체 운송 경로를 찾을 계획이라고 전했다.



홍콩 사우스차이나모닝포스트는 “중동전쟁으로 인한 항공·해상 물류 운송이 차질을 빚는 데다 고유가 등 원자재 가격 인상으로 국내외 바이어의 구매력이 이전보다 줄어들 가능성이 크다”고 전망했다.



미 외교전문지 포린폴리시의 제임스 팔머 부편집장은 뉴스레터를 통해 “일부 분석가들 사이에 중국이 이번 분쟁의 승자라는 주장이 쇄도하고 있다”며 트럼프 대통령의 변덕스러운 행보 때문에 중국이 더 안정적 대안으로 여겨지지만 ‘승자’라고 표현하는 것은 지나치다고 했다.



팔머 부편집장은 “소련은 2차 세계대전 이후 초강대국으로 부상했지만, 중국은 미국이 관리하던 수십 년간의 상대적 평화 시기에 부상했다. 항행의 자유와 같은 미국 주도의 규범에 강한 이해관계를 갖고 있다”고 짚었다. 그러면서 “세계 경제를 뒤흔드는 미국의 실패는 곧 중국 대중의 분노를 의미하며, (이 문제가) 해외 전략 경쟁보다 더 시급한 과제”라며 “중국은 중동 전체가 불안해지는 것을 바라지 않는다”고 전했다.



중국 정부는 이날 미·이란 휴전 연장을 지지한다고 밝혔다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 정례브리핑에서 “현재 중동 지역 상황은 변화의 중대한 단계에 있다”며 “중국은 분쟁 해결 노력을 지지한다”고 말했다.



트럼프 대통령은 21일 CNBC 인터뷰에서 미군이 나포한 이란과 연관된 선박을 언급하며 “중국에서 온 선물이 있었다”는 등 ‘중국 배후론’을 재차 제기했다. 이는 중국이 이란에 탄약 지원을 했을 가능성을 시사한 발언이다.

