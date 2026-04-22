‘방관자 유엔’ 오명 벗길 새 총장은…후보 4명 청문회 막 올랐다

바첼레트 “다자주의 회복…여성 편에 설 것” ‘첫 여성 수장’ 강조 그로시 “유엔 현장 문제 해결 실질적 도구 돼야” 실용주의 내세워

복합 위기에 놓인 세계의 조정자 역할을 맡게 될 유엔 사무총장 자리를 두고 4명의 후보가 공개 청문회에 나섰다. 차기 총장 선출을 위한 공개 검증 절차는 21일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 막을 올렸다.



청문회 첫날인 이날 미첼 바첼레트 전 칠레 대통령(75)과 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장(65)이 마이크를 잡았다. 두 후보는 회원국과 시민사회 대표들 앞에서 3시간씩 공약을 발표하고 질문에 답했다.



첫 주자인 바첼레트 전 대통령은 다자주의의 회복을 화두로 던졌다. 칠레 대통령 재선에 성공하고 유엔여성기구 총장, 유엔인권최고대표를 지낸 그는 유엔이 진영 논리를 넘어 모든 이해관계자가 차별 없이 소통하는 마당이 돼야 한다고 했다.



바첼레트 전 대통령은 자신을 겨냥한 미국 공화당 의원들의 ‘임신중단 옹호 비판’ 서한에 대해 “나는 언제나 여성의 편에 설 것”이라고 했다. 총장이 되면 여성 인권 의제가 이행되도록 할 것이라며 “세계가 마침내 여성 유엔 총장을 맞이할 준비가 됐다고 본다”고 했다. 유엔 창설 후 9명의 사무총장은 모두 남성이었다.



그로시 총장은 실용주의적 관여를 키워드로 내세웠다. 아르헨티나 외교관 출신인 그는 IAEA 수장으로 우크라이나 자포리자 원전 시찰을 성사시킨 성과를 거론한 뒤 “유엔은 현장의 문제를 해결하는 실질적 도구가 돼야 한다”며 “전쟁 중인 국가와도 필요하다면 적극적으로 소통해야 한다”고 했다. 한반도 긴장 고조와 관련한 질의에는 “최근 서울을 방문해 비무장지대(DMZ) 현장을 직접 살폈다”면서 “한반도는 유엔이 위기 해결을 위해 깊이 개입해야 할 명확한 사례 중 하나이며 협력할 기회가 반드시 올 것”이라고 했다.



러시아의 지지를 비롯해 안전보장이사회 상임이사국들과 맺어온 원만한 관계는 그로시 총장의 강점으로 꼽힌다. 유엔 사무총장은 안보리 추천과 회원국 투표를 거쳐 선출되는데, 이 과정에서 5개 상임이사국(미국·중국·영국·프랑스·러시아) 중 단 한 국가라도 거부권을 행사하면 낙마한다. 다만 IAEA 수장으로서 이란 핵합의와 후쿠시마 원전 오염수 방류 등 민감한 현안에서 각각 미국과 일본에 편향적 입장을 취했다는 비판이 있다.



이튿날 청문회에는 레베카 그린스판 유엔무역개발회의(UNCTAD) 사무총장(71)과 마키 살 전 세네갈 대통령(65)이 참석한다. 코스타리카 부통령 출신인 그린스판 총장은 러시아·우크라이나전 중 ‘흑해 곡물 수출 합의’ 중재 경험을 내세워 “유엔을 가장 신뢰받는 파트너로 재건하겠다”고 했다. 살 전 대통령은 유엔 근무 경험이 없어 오히려 관료주의를 타파할 수 있다고 강조했다.



이번 선거는 유엔의 위상이 약화한 가운데 치러진다. 2015년 파리 기후협약 체결 당시만 해도 범지구적 합의의 구심점 역할을 했던 유엔은 현재 안보리 기능이 마비되면서 국제 위기의 방관자로 전락했다는 비판을 받고 있다.



미 보수 진영의 견제를 받는 바첼레트 전 대통령과 강대국 사이에 균형을 유지해온 그로시 총장 등이 어떻게 평가받을지가 당락을 가를 요인이 될 것으로 전망된다. 최다 회원국을 보유한 아프리카 후보도 도전장을 던지면서 지역 안배와 실무 역량 중 어떤 기준이 더 중시될지도 변수다. 안토니우 구테흐스 현 유엔 사무총장의 임기는 2026년 12월31일까지다.

