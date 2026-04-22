유가 상승 유탄 맞은 생산자물가 1.6% ↑

나프타 68% 치솟는 등 석유제품 탓 7개월 연속 오름세…물가 자극 우려

지난달 미국·이란 전쟁으로 생산자물가가 전월 대비 1.6% 올랐다. 약 4년 만에 가장 큰 폭의 상승이다. 석탄·석유제품이 32% 오르면서 1997년 이후 최고 상승률을 기록하는 등 국제유가 상승의 영향이 본격화되면서다. 중간재인 나프타는 68% 급등했다.



생산자물가 상승은 시차를 두고 소비자물가도 자극할 것으로 예상된다.



한국은행이 22일 발표한 3월 생산자물가지수는 전월(123.28)보다 1.6% 상승한 125.24(2020년 수준 100)로 집계됐다. 러시아·우크라이나 전쟁이 한창이던 2022년 4월(1.6%) 이후 3년11개월 만에 가장 높은 상승률이다. 전월(0.6%)보다도 상승률이 1%포인트나 늘었다.



생산자물가는 지난해 9월 이후 7개월 연속 오름세를 보이고 있다. 생산자물가지수가 전월 대비 7개월 연속 상승한 것은 환율과 유가가 급등한 2022년 1~7월 이후 처음이다.



지난달 물가가 급등한 것은 전쟁의 영향이 컸다. 석탄 및 석유제품(31.9%), 화학제품(6.7%) 등 석유 관련 제품이 크게 오르면서 공산품이 전월 대비 3.5% 상승해 전체 물가를 끌어올렸다. 석탄 및 석유제품의 전월 대비 상승률은 외환위기 당시인 1997년 12월(57.7%) 이후 28년3개월 만에 가장 높았다.



세부 품목 중에선 공급 제약이 발생하고 있는 나프타(68%)가 크게 올랐고 경유(20.8%), 에틸렌(60.5%) 등 석유·화학제품과 컴퓨터기억장치(101.4%), D램(18.9%) 등이 많이 올랐다. 반면 돼지고기(-4.4%), 딸기(-42.5%) 등은 떨어졌다.



이문희 한은 물가통계팀 팀장은 “생산자물가엔 나프타 등 중간재 비중이 큰데, 나프타를 사용하는 다른 석유나 화학제품의 생산비용에 영향을 미쳐서 시차를 두고 소비자물가에 영향을 줄 수 있다”고 말했다.

