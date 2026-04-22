2월 출생아 수 13.6% ↑ ‘역대 최대 증가’

2만2898명…30대 후반 출산 급증

올해 출생아 수 증가세가 이어지면서 2월 출생아 수 증가율이 같은 달 기준 역대 최대치를 기록했다. 결혼을 많이 하는 30대 초반 인구가 늘어나고, 30대 후반 여성의 출산율도 높아진 영향이다.



국가데이터처가 22일 발표한 ‘인구동향 내용’을 보면 지난 2월 출생아 수는 2만2898명으로 전년 대비 2747명(13.6%) 늘었다. 2월 기준으로 2019년 2월(2만5710명) 이후 7년 만에 가장 많은 수준이다.



증가율로 보면 2월 기준 1981년 통계 집계 이래 가장 높다. 증가 폭도 같은 달 기준 1990년(5041명), 2000년(3418명)에 이어 역대 세번째로 크다. 출생아 수는 20개월 연속 전년 대비 늘고 있다. 2월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.93명으로 전년 대비 0.1명 증가했다. 2월이 다른 달에 비해 일수가 적은 것을 고려하면 높은 수치라는 게 데이터처의 설명이다.



출생아 수 증가는 인구구조상 결혼을 많이 하는 30대 초반 인구(1991~1995년생)가 늘고 있는 것이 영향을 미쳤다. 30~34세 여성의 1000명당 출생아 수는 86.1명으로 다른 연령대보다 높았다.



30대 후반 여성의 출산율도 큰 폭으로 늘어났다. 35~39세 여성 1000명당 출생아 수는 전년 대비 9.2명 늘어난 61.5명으로 전 연령대에서 가장 증가폭이 컸다.



혼인 건수는 1만8557건으로 전년 대비 4.2% 감소했다. 혼인 건수가 감소한 것은 2024년 4월 이후 22개월 만이다.2월에 설 명절 등으로 전년 대비 신고일 수가 3일 줄어든 영향으로 풀이된다. 혼인 건수는 서울·울산·전남 등 3개 시도를 제외한 나머지 시도는 줄었다. 국가데이터처 관계자는 “출생아 수 증가는 선행 지표인 혼인 증가세가 이어져온 점, 30대 후반의 인식 변화 등이 영향을 미친 것으로 보인다”고 말했다.

