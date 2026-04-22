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본문 요약

권창영 2차 종합특별검사팀이 12·3 내란 직후 당시 대통령실이 미국에 '계엄 정당화 메시지'를 전달하려 했다는 의혹 관련 조태열 전 외교부장관을 소환조사했다.

특검팀은 윤석열 전 대통령이 대통령실 국가안보실을 동원해 도널드 트럼프 당시 미국 대통령 당선인에게 '계엄은 정당했다'는 취지의 메시지를 전달하려했다고 보고 수사를 진행 중이다.

이에 따르면 국가안보실은 계엄 직후인 2024년 12월5일 외교부 장관 명의로 주미대사에게 '미국 측에 계엄의 정당성을 설명하라'는 공문을 보낸 의혹을 받고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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특검, ‘계엄 정당화 메시지 해외 발송 시도’ 의혹 관련 조태열 소환 조사

입력 2026.04.22 21:07

  • 최혜린 기자

  • 기사를 재생 중이에요

조태열 전 외교부 장관. 연합뉴스

조태열 전 외교부 장관. 연합뉴스

권창영 2차 종합특별검사팀이 12·3 내란 직후 당시 대통령실이 미국에 ‘계엄 정당화 메시지’를 전달하려 했다는 의혹 관련 조태열 전 외교부장관을 소환조사했다.

종합특검은 최근 조 전 장관을 참고인 신분으로 소환해 메시지 전달 관련 조사를 진행했다고 22일 밝혔다.

특검팀은 윤석열 전 대통령이 대통령실 국가안보실을 동원해 도널드 트럼프 당시 미국 대통령 당선인에게 ‘계엄은 정당했다’는 취지의 메시지를 전달하려했다고 보고 수사를 진행 중이다.

이에 따르면 국가안보실은 계엄 직후인 2024년 12월5일 외교부 장관 명의로 주미대사에게 ‘미국 측에 계엄의 정당성을 설명하라’는 공문을 보낸 의혹을 받고 있다. 안보실 직원들은 트럼프 대통령 당선인 측에 “트럼프의 철학을 지지한다” 등의 메시지를 보내려 한 것으로 파악됐다.

특검팀은 안보실이 미국에 계엄을 정당화하는 취지의 메시지를 내려한 게 적절한지 등을 조 전 장관에게 물은 것으로 전해졌다. 특검은 조만간 김태효 전 안보실 1차장과 신원식 전 국가안보실장을 직권남용 피의자로 조사할 방침인 것으로 알려졌다.

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