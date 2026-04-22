배려·애정 ‘듬뿍’…노부부의 ‘인생 한 끼’

KBS1 ‘한국인의 밥상’

노부부의 밥상에는 함께한 세월이 담겨 있다. 충남 공주에 사는 홍석복·신계순씨 부부는 팔순이 넘은 나이에도 손을 잡고 걷는다. 홍씨는 4년 전 골반암으로 항암치료를 받았지만, 다리가 아픈 아내를 위해 집안일 대부분을 도맡아 한다. 신씨는 매운 음식을 못 먹는 남편을 위해 자극적이지 않은 음식들로 밥상을 채운다.



전남 담양에는 아흔을 바라보는 이근섭·이영숙씨 부부가 있다. 남편은 결혼 2년도 안 돼 군대에 갔다가 제대 후 외지로만 나돌았으나, 지금은 계절마다 아내의 옷을 직접 사다 줄 정도다. 이들 밥상에는 시어른들의 속을 편하게 해드리기 위해 만들었던 땅콩죽 등 추억이 녹아 있다.



전북 고창에 사는 박점례씨는 20세에 홍순옥씨와 결혼했다. 박씨는 시누이와 시동생만 8명, 시조부모와 시어머니까지 남편이 모두 부양해야 하는 처지라는 걸 결혼 후에야 알게 됐다. 열다섯 식구의 밥상을 책임져온 박씨의 손맛은 동네에서도 소문이 났다.



인생의 동반자와 함께하는 밥상은 23일 오후 7시40분 KBS1 <한국인의 밥상>에서 만나볼 수 있다.

