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트럼프 “이르면 24일 이란과 2차 종전협상 가능”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 2차 종전 협상과 관련해 이르면 오는 24일 "좋은 소식"이 있을 수 있다고 밝혔다고 뉴욕포스트가 22일 보도했다.

뉴욕포스트는 이에 대한 가능성을 묻자 트럼프 대통령이 문자로 "가능하다!"고 답했다고 전했다.

파키스탄 소식통은 트럼프 대통령이 이날 휴전 연장을 발표한 후 파키스탄이 이란과 외교 채널을 지속적으로 가동해왔으며, 추가 회담 시점은 이 같은 중재 노력에 대한 평가를 바탕으로 나온 것이라고 설명했다.

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트럼프 “이르면 24일 이란과 2차 종전협상 가능”

입력 2026.04.22 23:12

수정 2026.04.22 23:29

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  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘36∼72시간 내’ 이란과 2차 협상 여부에

트럼프 “가능하다” 뉴욕포스트에 답변

액시오스도 “무기한 휴전은 아닐 것” 보도

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 2차 종전 협상과 관련해 이르면 오는 24일(현지시간) “좋은 소식”이 있을 수 있다고 밝혔다고 뉴욕포스트가 22일 보도했다.

뉴욕포스트는 이날 파키스탄 소식통을 인용해 이란과의 긍정적인 중재 노력으로 향후 “36~72시간 내” 추가 회담이 가능할 것으로 보인다고 전했다. 뉴욕포스트는 이에 대한 가능성을 묻자 트럼프 대통령이 문자로 “가능하다!”고 답했다고 전했다.

파키스탄 소식통은 트럼프 대통령이 이날 휴전 연장을 발표한 후 파키스탄이 이란과 외교 채널을 지속적으로 가동해왔으며, 추가 회담 시점(36~72시간 내)은 이 같은 중재 노력에 대한 평가를 바탕으로 나온 것이라고 설명했다.

이 소식통은 “수사의 수위가 높아졌는데도 휴전이 유지되고 있는 것은 미·이란 모두 긍정적인 의지를 갖고 있음을 보여준다”며 “어느 쪽도 군사적 긴장 고조를 보이지 않고 있다”고 설명했다. 그러면서 “파키스탄이 여전히 핵심 중재자 역할을 하고 있다”고 전했다.

앞서 미 온라인매체 액시오스도 미 당국자들 말을 인용해 트럼프 대통령이 이란에 휴전 기간을 3~5일 정도 더 줄 의향이 있다고 전했다. 한 당국자는 휴전 기간에 대해 “무기한으로 이어지지는 않을 것”이라고도 말했다.

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