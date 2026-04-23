“대저 ‘짭짤이 토마토’ 사수하라”···부산시, 뿔나방 퇴치 ‘총력전’

‘강서구 특산’ 대저토마토 수확기에 ‘해충’ 집중 출몰 시, 5억 투입 방제 사활···농가 실시간 모니터링도

“근처 농장에서 토마토뿔나방이 나왔다는 소식이 들리면 가슴이 철렁하죠. 한창 수확 철인데 자식 같은 짭짤이 토마토에 피해가 가면 어쩌나 싶어서요.”

지난 19일 부산 강서구 대저2동 ‘우리토마토농장’에서 만난 김정용 대표가 익어가는 토마토를 살피며 말했다. 37년간 토마토 농사를 지어온 김씨는 지난해 전국에서 5명만 뽑는 농촌진흥청 ‘대한민국 최고농업기술명인(채소 부문)’에 선정된 베테랑이다.

농장 안으로 들어서자 줄지어 늘어선 대저토마토 줄기 사이로 붉은색 포획 틀이 눈에 띄었다. 페로몬을 이용해 반경 900평 내 토마토뿔나방을 유인한 뒤 끈끈이로 잡는 도구다. 포획 틀 안에는 날벌레 몇 마리가 붙어 있었지만, 다행히 농가에 치명적인 뿔나방은 발견되지 않았다.

김씨는 “우리 농장은 문이 하나고 방충망도 꼼꼼해 외부 침입이 힘든 구조지만 인근에서 뿔나방이 발견됐다는 소문만 들려도 불안하다”고 말했다.

대저토마토는 부산 강서구의 대표 작물이다. 짭짤이 토마토는 대저 토마토 중 8브릭스(당도 단위) 이상이라는 조건과 작은 크기 등의 조건을 만족하는 상품에만 쓰이는 이름이다. 2024년 부산시는 대저토마토를 부산 미래유산에 선정하기도 했다.

부산시는 대저 토마토를 지키기 위해 해충 방제 총력전을 벌이고 있다. 대저토마토 수확이 본격화하는 3~4월에 뿔나방 발생이 잇따르기 때문이다. 얼마 전 강서구 전역에서는 하루에만 50~60마리에 달하는 뿔나방이 포획됐다. 뿔나방은 암컷 한 마리가 평균 260개 알을 낳을 정도로 번식력이 강하고, 유충이 잎·줄기·꽃 뿐 아니라 과실에도 피해를 입히는 해충이다.

강서구 유채경관농업단지를 덮친 ‘보리응애’ 사태의 학습효과도 부산시가 뿔나방 방제에 적극적으로 나서는 이유 중 하나다. 겨울철 이상고온과 적은 강수량을 틈타 지난해 12월부터 지난 1월까지 발생한 보리응애가 강서 유채단지 전체 면적 중 절반이 넘는 21만 1300㎡를 초토화시켰다. 철새도래지 특성상 약품을 사용한 방제를 할 수 없었던 점도 보리응애 피해를 키운 원인이었다.

현재 토마토 농가에서 유의미한 피해는 보고되지 않았지만, 시는 예방 차원의 선제 대응에 사활을 걸고 있다. 부산시 농업기술센터를 중심으로 약 5억원을 투입해 방제 사업을 진행 중이다. 지난 2월에는 공동 방제협의를 진행해 맞춤형 약제를 선정했다. 지난달부터는 뿔나방 트랩을 대량 구입해 농가에 배분하고 있다. 각 비닐하우스 인근에 뿔나방의 기주(유충이 서식하는 식물)인 잡초인 까마중 등읠 제거도 함께 진행하고 있다.

디지털 소통을 통한 실시간 감시 체계도 가동 중이다. 스마트폰 단체 대화방에는 부산 514개 토마토 농가 전체가 참여해 동별 뿔나방 포획 개체 수를 실시간 공유한다. 강동동의 한 농민은 “이웃 농장의 해충 발생 소식을 즉각 알 수 있어 선제적인 조치가 가능하다”고 말했다.

김은화 부산시 농업기술센터 팀장은 “다행인 점은 뿔나방 발생이 가장 심한 시기는 토마토 출하가 끝난 여름철이라는 점”이라며 “다만 취미 농업으로 심은 가지나 토마토에서 발생한 뿔나방이 인근 농가로 번질 수 있어, 비닐하우스 설치 단계부터 다시 철저한 방제를 이어갈 것”이라고 밝혔다.