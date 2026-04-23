백악관 “이란과의 휴전 기한 확정 안 해”···트럼프 ‘3~5일 연장 의향’ 보도 부인

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 휴전 기간을 3~5일 연장할 의향이 있다는 보도가 나왔으나 백악관이 “기한을 확정하지는 않았다”고 부인했다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 22일(현지시간) 기자들과 만나 “내가 오늘 본 일부 보도와 달리 대통령은 이란 측이 통일된 제안을 들고오도록 확정된 기한을 설정하지 않았다”고 말했다. 트럼프 대통령도 폭스뉴스 인터뷰에서 “이란과의 대화를 서두르지 않는다”며 ‘3~5일 기한 연장설’을 부인했다.

미 온라인매체 악시오스는 전날 미 당국자 3명을 인용해 트럼프 대통령은 이란 내 대립하는 세력들이 통일된 협상 제안을 마련할 수 있도록 3~5일 간의 짧은 유예 기간을 줬으며, 이 기간에 진전이 없으면 휴전은 종료될 수 있다고 전했다.

레빗 대변인은 “(이란) 내부에 분명히 많은 분열이 있다. 이것은 현재 이란 내에서 실용주의자와 강경파 간의 싸움”이라며 “대통령은 하나로 통일된 대응을 원한다”고 강조했다.

레빗 대변인은 “우리가 그 대응을 기다리는 동안 군사 및 물리적 타격에 대해선 휴전이 유지되고 있지만, ‘장대한 분노’ 작전은 계속되고 있으며, 이란 항구를 오가는 선박들에 대한 해상 봉쇄 또한 계속되고 있다”고 말했다.

그러면서 “우리가 그들의 대응을 기다리는 동안 대통령은 그 상황에 만족하고 있다”고 전했다.