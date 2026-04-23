중부 내륙 일교차 15도 안팎···남해안·제주 등 흐리고 비

목요일인 23일은 낮과 밤의 일교차가 크고 남해안 등 일부 지역에 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날 오전 5시 현재 기온은 서울 10.2도, 인천 11.4도, 수원 7.8도, 춘천 7.0도, 강릉 13.7도, 청주 11.1도, 대전 9.4도, 전주 9.9도, 광주 12.2도, 제주 13.0도, 대구 10.4도, 부산 12.8도, 울산 12.8도, 창원 12.5도 등이다.

낮 기온은 14∼23도로 예보됐다. 당분간 예년보다 비슷하거나 조금 높은 기온이 이어질 것으로 예상되며 일교차는 중부 내륙에서 15도 안팎으로 크겠다.

전국에 구름이 많은 가운데 남해안과 제주도는 대체로 흐리고 곳곳에 비가 오겠다. 오전까지 전남남해안과 경남권남해안에, 낮까지 제주도에 비가 내리겠다. 예상 강수량은 전남남해안과 부산·경남남해안이 5㎜ 미만, 제주도가 5∼20㎜다. 미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준이겠다.

건조특보가 발효된 강원도와 경북북부는 대기가 매우 건조하겠고 경상권해안과 제주도에는 바람이 강하게 부는 곳이 있겠다. 바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 0.5∼3.0m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 1.0∼3.5m로 예상된다.