그나마 있는 일자리도 ‘임시·단기’···1분기 청년 ‘불완전 취업’ 팬데믹 때 이후 최다

‘시간관련 추가취업가능자’ 12만3000명 1분기 기준으로 2021년 이후 가장 많아 청년층 고용률은 43.5%, 전년보다 1.0%P ↓

올해 1분기 단기 근로를 하며 추가 취업을 희망하는 청년층 ‘불완전 취업자’ 규모가 5년 만에 가장 많은 수준을 기록했다. 청년층 취업자가 15만명 이상 감소한 가운데, 일자리를 구한 청년들마저 추가 근로를 원하는 등 고용 시장의 양과 질이 동반 악화하고 있다는 지적이 나온다.

23일 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 올해 1분기 청년층 ‘시간관련 추가취업가능자’는 12만3000명으로 집계됐다. 2021년(15만5000명) 이후 1분기 기준 가장 많다. 지난해 같은 기간보다 증가 폭(1000명)은 지난해 1분기(2만3000명)보다 줄었지만, 2년 연속 증가세는 이어갔다.

시간관련 추가취업가능자는 주당 취업 시간이 36시간 미만이면서 추가 취업 의사와 능력이 있는 사람을 뜻한다. 통계상으로는 취업자로 분류되지만, 임시·단기 일자리에 종사하는 경우가 많고 실질적으로는 구직자와 유사한 상태에 있어 통상 ‘불완전 취업자’로 불린다.

불완전 취업자가 늘어나면서 ‘체감 실업률’도 악화했다. 실업자와 시간 관련 추가 취업 가능자를 합해 경제활동인구로 나눈 청년층 ‘고용보조지표 1’은 올해 1분기 10.7%를 기록해 역시 2021년 1분기(13.6%) 이후 최고치를 기록했다. 이는 실업자만을 기준으로 한 같은 기간 청년층 실업률(7.4%)보다 높은 수준이다.

이런 흐름은 전반적인 일자리 감소와 맞물려 나타나고 있다. 1분기 청년 취업자 수는 342만3000명으로 작년 동기 대비 15만6000명 감소했다. 이는 인구 감소에 따른 취업자 자연 감소분을 웃도는 수치다.

같은 기간 청년 인구 감소폭(16만2000명)과 청년 고용률(44.5%)을 감안하면 인구 요인에 의한 취업자 감소분은 7만명 안팎으로 추산된다. 약 8만명가량의 일자리가 추가로 줄어든 셈이다.

1분기 청년층 고용률은 43.5%로 1년 전보다 1.0%포인트 하락했다. 1분기 기준으로는 2021년(42.1%) 이후 가장 낮다.