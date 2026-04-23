불안한 호르무즈···이란 “선박 2척 나포” 미국 “유조선 최소 3척 나포”

혁명수비대, ‘허가 없이 운항’ 주장하며 해안 호송 미군은 인도 등 인근 해역서 이란 국적 배 항로 바꿔

이란이 호르무즈 해협에서 선박 2척을 나포했다고 이란 반관영 매체가 보도했다. 미국도 최소 3척의 이란 선박을 나포했다고 전해졌다.

타스님통신이 22일(현지시간) 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협에서 영해를 침범한 혐의로 선박 2척을 나포해 이란 해안으로 호송했다고 보도했다. 이란이 호르무즈 해협에서 선박을 나포한 것은 지난 2월 말 미국과의 전쟁 발발 이후 처음이다.

혁명수비대가 나포한 선박은 라이베리아 선적의 에파미논다스호와 파나마 선적의 MSC 프란체스카호로 알려졌다. 혁명수비대는 해당 선박들이 허가 없이 운항하고 항해 시스템을 조작했다며 “호르무즈 해협의 질서를 어지럽히는 어떠한 행위도 ‘레드 라인’으로 간주될 것”이라고 밝혔다.

에파미논다스호를 운영하는 그리스의 테크노마르 해운회사는 해당 선박이 오만 북서쪽 20해리 해상에서 공격을 받고 나포되었음을 확인했으며, 세계 최대 컨테이너 해운 그룹인 MSC는 나포 사실을 확인하지 않았다고 로이터통신이 전했다.

로이터통신은 미군이 인도, 말레이시아, 스리랑카 인근 해역에서 이란 국적 유조선 최소 3척을 나포해 항로를 변경시켰다고 해운 및 안보 소식통을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 항로가 변경된 선박 중 하나는 이란 국적의 초대형 유조선인 딥시호이며 해양 정보 플랫폼 마린 트래픽의 선박 추적 데이터에 따르면 일주일 전 말레이시아 해안에서 마지막으로 목격됐다. 나머지 두 척은 한 달 전 말레이시아 해상에서 마지막으로 목격된 이란 선적 세빈호와 3일 전 인도 남부 해안에서 목격된 이란 국적의 초대형 유조선 도레나호이다.

미국 중부사령부는 이란의 항구를 드나드는 선박에 대한 봉쇄 조치가 시작된 이후 미군이 29척의 선박에 회항하거나 다른 항구로 돌아가도록 지시했다고 밝혔다.