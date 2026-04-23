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본문 요약

중동 전쟁의 영향으로 소비자들의 경제 심리가 1년 만에 '비관적'으로 돌아섰다.

이흥후 한은 경제심리조사팀장은 "중동 전쟁에 따른 유가 등 에너지 가격 상승과 공급 차질, 국내외 경기 불확실성이 확대되면서 소비자 심리에 영향을 미쳤다"고 설명했다.

6개월 이후 금리 수준을 예상한 금리수준전망지수는 시장금리 및 대출 금리 상승, 인플레이션 우려 등으로 6p 올랐다.

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소비심리 1년 만에 ‘비관적’으로···중동 전쟁 여파, 비상계엄 때 이후 최대 폭 하락

입력 2026.04.23 07:26

수정 2026.04.23 07:30

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  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 17일 서울 시내 주유소 모습. 연합뉴스

지난 17일 서울 시내 주유소 모습. 연합뉴스

중동 전쟁의 영향으로 소비자들의 경제 심리가 1년 만에 ‘비관적’으로 돌아섰다. 소비자물가 상승률 전망치는 1년 4개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다.

한국은행이 23일 발표한 ‘소비자동향조사’ 결과를 보면 4월 소비자심리지수(CCSI)는 99.2로 전월대비 7.8포인트(p) 하락했다.

CCSI가 100을 밑돈 것은 지난해 4월(93.6) 이후 1년 만이다. 지난달(-5.1p)에 이어 두 달 연속 하락했다. 4월 지수 하락 폭은 비상계엄 사태가 있던 2024년 12월(-12.7p) 이후 가장 컸다.

CCSI는 현재생활형편·생활형편전망·가계수입전망·소비지출전망·현재경기판단·향후경기전망 6개 지수를 이용해 산출한 지표다. 100보다 높으면 장기평균(2003~2024년)과 비교해 소비 심리가 낙관적, 100을 밑돌면 비관적이라는 뜻이다.

현재경기판단(86)은 18p 하락해 하락 폭이 가장 컸다. 비상계엄 때와 같은 하락 폭이다.

향후경기전망(79·-10p)과 생활형편전망(92·-5p), 현재생활형편(91·-3p), 가계수입전망(98·-3p), 소비지출전망(108·-3p)도 일제히 하락했다.

이흥후 한은 경제심리조사팀장은 “중동 전쟁에 따른 유가 등 에너지 가격 상승과 공급 차질, 국내외 경기 불확실성이 확대되면서 소비자 심리에 영향을 미쳤다”고 설명했다.

6개월 이후 금리 수준을 예상한 금리수준전망지수(115)는 시장금리 및 대출 금리 상승, 인플레이션 우려 등으로 6p 올랐다. 이달 금리수준전망지수는 2023년 11월(119) 이후 2년 5개월 만에 가장 높았다.

‘향후 1년’의 소비자물가 상승률 전망치도 2.9%로 한 달 만에 0.2%포인트 올랐다. 2024년 12월(2.9%) 이후 1년 4개월 만에 가장 높은 수준이다. 상승 폭도 2024년 3월(0.2%포인트) 이후 1년 11개월 만에 가장 컸다.

주택가격전망지수(104)는 전월보다 8p 올랐다. 지난 2월부터 두 달간 낮아져 지난달(96) 13개월 만에 100선을 밑돌았다가 이달 반등했다. 1년 뒤 집값 상승을 예측하는 소비자가 더 많다는 뜻이다.

서울 외곽지역 아파트 가격 상승 및 중동 전쟁으로 인한 아파트 분양가 상승 우려 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

영문번역(English Translation)
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