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국제유가, 미-이란 갈등 고조에 상승···브렌트유 100달러 돌파

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본문 요약

이란 이슬람혁명수비대가 호르무즈 해협을 지나려는 선박을 나포하면서 22일 브렌트유 가격이 다시 배럴당 100달러대로 상승했다.

이란 혁명수비대 해군은 이란군의 허가 없이 호르무즈 해협을 몰래 빠져나가려 했다며 MSC-프란세스카호와 데파미노다스호 등 컨테이너선 2척을 나포했다고 밝혔다.

이란 메흐르 통신은 컨테이너선 유포리아호도 호르무즈 해협을 통과하려다 혁명수비대 해군에 나포됐다고 밝혔다.

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국제유가, 미-이란 갈등 고조에 상승···브렌트유 100달러 돌파

입력 2026.04.23 07:34

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 15일(현지시간) 이란 테헤란의 한 광장에 호르무즈 해협을 언급하며 페르시아어로 ‘영원히 이란의 손 안에’라고 적힌 대형 광고판이 설치돼 있다. EPA연합뉴스

지난 15일(현지시간) 이란 테헤란의 한 광장에 호르무즈 해협을 언급하며 페르시아어로 ‘영원히 이란의 손 안에’라고 적힌 대형 광고판이 설치돼 있다. EPA연합뉴스

이란 이슬람혁명수비대가 호르무즈 해협을 지나려는 선박을 나포하면서 22일(현지시간) 브렌트유 가격이 다시 배럴당 100달러대로 상승했다.

ICE선물거래소에서 이날 6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 101.91달러로 전장보다 3.5% 올랐다. 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 종가는 배럴당 92.96달러로 전장보다 3.7% 상승했다.

이란 혁명수비대 해군은 이란군의 허가 없이 호르무즈 해협을 몰래 빠져나가려 했다며 MSC-프란세스카호와 데파미노다스호 등 컨테이너선 2척을 나포했다고 밝혔다.

이란 메흐르 통신은 컨테이너선 유포리아호도 호르무즈 해협을 통과하려다 혁명수비대 해군에 나포됐다고 밝혔다.

영국해사무역기구(UKMTO)는 이날 호르무즈 해협에서 선박 1척이 혁명수비대 고속공격정의 공격을 받았다고 발표했다.

미국의 이란 해상봉쇄가 유지되는 상황에서 선박 나포로 호르무즈 해협 주도권을 강화하려는 움직임으로 보인다.

스위스은행 UBS의 지오바니 스타우노보 원자재 분석가는 “호르무즈 해협 통항이 제한된 상태로 머무는 한 석유 시장 공급 위축은 지속하고 유가도 지지력을 유지할 것”이라고 분석했다.

미 에너지정보청(EIA)은 지난 17일 기준 미국의 휘발유 재고가 2억2840만 배럴로 1주일 전보다 460만 배럴 감소했다고 밝혔다. 감소 폭이 로이터의 집계치(150만 배럴)를 웃돌며 공급 차질 우려를 키웠다.

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