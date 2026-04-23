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동남아 홍역 급증, 코로나19 때 백신 미접종이 원인?···국내 환자 67%, 해외 유입

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본문 요약

질병관리청이 최근 방글라데시를 중심으로 동남아시아 지역에 홍역이 급속히 퍼지고 있다며 해당 지역에 방문할 때는 미리 백신 접종을 하는 등 주의가 필요하다고 당부했다.

방글라데시에서는 지난달 중순 이후 홍역 환자가 급증하고 있다.

질병청에 따르면 지난달 15일부터 이달 14일까지 방글라데시 홍역 확진자는 2897명이다.

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동남아 홍역 급증, 코로나19 때 백신 미접종이 원인?···국내 환자 67%, 해외 유입

입력 2026.04.23 07:39

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

설 연휴를 앞둔 12일 인천국제공항 제1터미널 출발층에서 여행객들이 탑승 수속을 위해 대기하고 있다. 정효진 기자

설 연휴를 앞둔 12일 인천국제공항 제1터미널 출발층에서 여행객들이 탑승 수속을 위해 대기하고 있다. 정효진 기자

질병관리청이 최근 방글라데시를 중심으로 동남아시아 지역에 홍역이 급속히 퍼지고 있다며 해당 지역에 방문할 때는 미리 백신 접종을 하는 등 주의가 필요하다고 당부했다.

23일 질병청이 인용한 세계보건기구(WHO) 통계에 따르면 올해 1∼2월 동남아시아 홍역 환자는 총 6726명으로, 작년 같은 기간(2940명)의 2.3배로 늘었다.

동남아시아 지역 가운데 방글라데시의 상황이 가장 심각하다. 방글라데시에서는 지난달 중순 이후 홍역 환자가 급증하고 있다.

질병청에 따르면 지난달 15일부터 이달 14일까지 방글라데시 홍역 확진자는 2897명이다. 이는 작년 전체 홍역 확진자(125명)의 23.2배나 됐다. 현지 홍역 확진자 중 사망자는 31명이었다.

지난해 12월 질병청은 “코로나19 유행동안 홍역 예방접종 미실시 및 접종연기로 중동·아프리카·서태평양·유럽·동남아·아메리카 지역 순으로 홍역이 대규모로 발생하고 있다”고 지적한 바 있다.

국내에서는 아직 홍역이 많이 발생하지 않았으나 해외 유입이 많은 만큼 주의할 필요성이 커졌다. 전날 기준 국내 홍역 환자는 모두 6명으로, 이 가운데 2월에 3명, 3월에 1명, 이달 들어 2명 발생했다. 특히 이들 환자 중 4명(66.7%)이 해외에서 유입된 것으로 확인됐다. 작년 전체 홍역 환자 총 78명 중에서도 해외 유입 환자가 53명으로 67.9%를 차지했다.

홍역은 홍역 바이러스(Measles virus) 감염에 의한 급성 발열성 발진성 질환으로, 고열과 기침, 콧물, 결막염 등이 특징적 증상이다. 중이염, 기관지염, 기관지 폐렴 등 합병증도 일으킬 수 있다.

질병청은 “홍역 감염을 예방하려면 해외여행 전 홍역 유행 국가를 확인하고, 출국 전에 홍역 백신 접종(2회)을 마쳐야 한다”며 “의료인은 해외 여행력이 있는 환자를 진료할 때 홍역 사례를 염두에 두고 홍역이 의심되면 신속히 신고해야 한다”고 당부했다.

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