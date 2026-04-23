취업해도 더 일하고 싶다는 청년들···1분기 ‘불완전 취업’ 청년 5년 만 최다

올해 1분기 단기 근로를 하며 추가 취업을 희망하는 청년층 ‘불완전 취업자’ 규모가 5년 만에 가장 많은 수준을 기록했다.

23일 국가통계포털(KOSIS)를 보면 올해 1분기 청년층 ‘시간관련 추가취업가능자’는 12만3000명으로 집계됐다. 2021년(15만5000명) 이후 1분기 기준 가장 많다.

전년동기대비 증가 폭은 지난해 1분기(2만3000명)보다 줄었지만 2년 연속 증가세다.

시간관련 추가취업가능자는 주당 취업 시간이 36시간 미만이면서 추가 취업 의사와 능력은 있는 사람이다. 통계상으로는 취업자로 분류되나, 임시·단기 일자리에 종사하는 경우가 많고 실제로는 구직자와 유사한 상태에 있어 ‘불완전 취업자’로 불린다.

불완전 취업자가 늘면서 ‘체감 실업률’도 높아졌다. 실업자와 시간관련 추가취업 가능자를 합해 경제활동인구로 나눈 청년층 ‘고용보조지표 1’은 올해 1분기 10.7%로 2021년 1분기(13.6%) 이후 최고치를 기록했다.

전반적인 청년 고용도 좋지 않다. 1분기 청년 취업자 수는 342만3000명으로 전년대비 15만6000명 줄었다.

인구 감소세를 감안해도 감소 폭이 크다. 같은 기간 청년 인구 감소 폭(16만2000명)과 청년고용률(44.5%)를 고려하면 인구 요인에 의한 취업자 감소분은 7만명 안팎으로 추정된다. 약 8만명분의 일자리가 추가로 사라진 셈이다.

1분기 청년층 고용률은 43.5%로 전년대비 1.0% 포인트 하락해 1분기기 준 2021년(42.1%) 이후 가장 낮았다.