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레바논 기자, 이스라엘군 공격에 사망···3월 이후 8명째, 또 ‘표적’ 된 언론인

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이스라엘군과 친이란 무장정파 헤즈볼라 간 휴전 중 무력 공방이 격화하는 가운데 레바논 기자가 이스라엘군의 공격으로 사망했다.

알자지라에 따르면 레바논 매체 알 아크바르 소속아말 칼릴이 22일 레바논 남부 아티리 마을의 한 주택가에서 이스라엘군의 공격을 받아 사망했다.

레바논 보건부는 이스라엘군이 칼릴이 피신해 있던 집을 표적으로 삼아 추적 공격했다고 밝혔다.

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레바논 기자, 이스라엘군 공격에 사망···3월 이후 8명째, 또 ‘표적’ 된 언론인

입력 2026.04.23 08:03

수정 2026.04.23 08:33

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  • 박은하 기자

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레바논군 “구조대원에게도 수류탄 공격”

이스라엘은 ‘표적 공격’ ‘구조 방해’ 부인

아말 칼릴이 지난 3월 22일 레바논 카스미예 마을의 파괴된 다리 근처에서 취재하고 있다. / AP연합뉴스

아말 칼릴이 지난 3월 22일 레바논 카스미예 마을의 파괴된 다리 근처에서 취재하고 있다. / AP연합뉴스

이스라엘군과 친이란 무장정파 헤즈볼라 간 휴전 중 무력 공방이 격화하는 가운데 레바논 기자가 이스라엘군의 공격으로 사망했다.

알자지라에 따르면 레바논 매체 알 아크바르 소속 기자 아말 칼릴이 22일(현지시간) 레바논 남부 아티리 마을의 한 주택가에서 이스라엘군의 공격을 받아 사망했다. 레바논 보건부는 이스라엘군이 칼릴이 피신해 있던 집을 표적으로 삼아 추적 공격했다고 밝혔다.

칼릴은 이스라엘의 차량 공습으로 무너진 건물 잔해에 깔린 뒤 몇 시간 뒤 숨진 채 발견됐다. 레바논군 관계자는 이스라엘 드론이 무너진 건물 잔해에서 다친 기자를 구조하려던 구조대원들에게 수류탄을 투하했다고 주장했다.

지난 3월 이후 레바논에서 살해된 언론인은 칼릴까지 8명이다. 칼릴의 동료이자 함께 피신해 있던 제이나브 파라즈 역시 이스라엘군의 표적이었다고 레바논 당국이 주장했다. 폴 모르코스 레바논 정보부 장관은 “언론인을 표적으로 삼는 것은 흉악한 범죄이자 국제인도법 위반“이라며 “우리는 좌시하지 않을 것”이라고 말했다.

알자지라는 아말 칼릴은 지역에서 존경받고 잘 알려진 언론인이며 2024년 레바논 내전 당시 왓츠앱을 통해 걸려온 이스라엘 번호의 전화로부터 “목숨을 지키려면 나라를 떠나라”며 보도를 중단하라는 협박을 받았다고 전했다.

이스라엘군은 칼릴을 표적 공격했으며 구조를 고의로 방해했다는 의혹을 부인했다.

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