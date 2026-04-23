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인천 인구 2032년 310만명 정점, 2060년 240만명으로 감소

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본문 요약

인천시 인구가 2032년 310만명으로 최고에 달할 것이란 연구보고서가 나왔다.

인천연구원은 출생, 사망, 인구 이동 등 인구변동 요인을 반영한 코호트요인법을 활용해 2060년까지 '인천시 인구추계 기초 연구' 결과보고서를 23일 발표했다.

보고서에는 인천시 인구는 2026년 305만명에서 2032년 310만명으로 증가한 뒤 감소세로 전환된다.

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인천 인구 2032년 310만명 정점, 2060년 240만명으로 감소

입력 2026.04.23 08:51

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

80세 이상 초고령 2060년 20만명

인천연구원 “도시 구조 재설계 필요”

인천시 인구추게 그래프. 인천연구원 제공

인천시 인구추게 그래프. 인천연구원 제공

인천시 인구가 2032년 310만명으로 최고에 달할 것이란 연구보고서가 나왔다.

인천연구원은 출생, 사망, 인구 이동 등 인구변동 요인을 반영한 코호트요인법을 활용해 2060년까지 ‘인천시 인구추계 기초 연구’ 결과보고서를 23일 발표했다.

보고서에는 인천시 인구는 2026년 305만명에서 2032년 310만명으로 증가한 뒤 감소세로 전환된다. 2040년대에는 감소 속도가 빨라지고, 2050년에는 연간 2~3만명이 감소해 2060년에는 242만명으로 줄어든다는 것이다.

지난 3월말 기준 인천시 인구는 305만5983명이다. .

이와 함께 고령화도 빠르게 진행된다. 80세 이상 초고령 인구는 2026년 6만명에서 2060년 20만명으로 증가할 것으로 예상됐다. 이에 따라 의료·돌봄·요양 등 복지 수요의 구조적 증가가 예상된다.

보고서는 또 인구 감소를 전제로 시설과 서비스 등 도시 구조 재설계와 지역통합돌봄 확대, 의료·요양 인프라 확충 등 초고령사회 대응 패키지 마련이 필요하다고 지적했다.

이와함께 생산가능인구 감소와 청년층 기반 약화에 대비해 청년 주거·고용·보육을 연계한 “정주→고용→가정형성” 선순환 구조 강화와 지역대학 연계형 일자리, 청년 창업·주거비 경감 등 통합 정책 운영이 요구된다고 덧붙였다.

박민근 인천연구원 연구위원은 “기초지자체별 출산·이동·고령화 속도 차이를 고려해 동일한 처방이 아닌 지역 맞춤형 인구정책 설계와 정기적인 추계 업데이트 체계 구축이 필요하다”고 말했다.

2050년 인구 분포. 인천시 제공

2050년 인구 분포. 인천시 제공

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