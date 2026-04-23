담합 반복하면 자진신고 감면 제외···업체 등록 취소도 확대

정부가 담합을 반복하는 기업에 과징금 부과율을 높이고, 자진신고 시 과징금 감경도 제외하는 방안을 추진한다. 또 건설·부동산중개 등 담합이 자주 발생하는 산업에서 상습 담합 업체의 등록·허가를 취소할 수 있는 법적 근거도 마련한다.

공정거래위원회는 23일 민생물가 특별관리 관계장관회의 TF에서 이런 내용을 담은 ‘반복담합 근절방안’을 발표했다.

정부는 반복 담합 사업자에 대해서는 과징금 부과율을 대폭 높이고, 자진신고 과징금 감면 혜택을 줄이기로 했다.

우선 부과되는 과징금이 대폭 높아진다. 10년 내 한 차례만 반복되더라도 과징금을 100% 가중하도록 과징금 고시를 개정한다. 현재는 과거 5년간 위반횟수에 따라 10~80%를 가중하도록 돼 있다.

또 담합으로 제재를 받은 사업자가 5년 이내 또 담합을 벌이면 자진 신고 시 과징금 감면 혜택을 박탈한다. 현행 제도 상 1순위 자진신고 업체는 100%, 2순위는 50% 과징금을 감면받는다. 담합 적발 후 5년에서 10년 내에 또 담합을 저지르는 경우에는 자진신고 혜택을 50% 깎는다.

반복 담합 시에는 등록·허가 취소 또는 영업 정지를 내릴 수 있는 제도도 신설된다. 현재 건설산업기본법·공인중개사법에 담합 행위 시 자격을 박탈하는 내용이 담겨 있는데, 이를 담합이 자주 발생하는 주요 업종으로 확대해 제도화하겠다는 것이다. 정부는 이를 위해 공정위가 관계부처 장관에게 등록 취소를 요청하고, 부처가 이에 응하는 방식으로 법을 개정할 방침이다.

공정위 관계자는 “(등록취소제를) 어떤 업종을 대상으로 할 지는 관계부처와 협의 중이라 확정되지 않았다”면서 “자진신고 혜택 박탈이 신고 감소로 이어지지 않도록 정책을 설계할 방침”이라고 말했다.

담합 사업자에게 담합 주도 임원 해임 또는 직무정지 등을 하도록 하는 임원 해임명령 제도 도입을 검토한다. 담합을 주도한 임원이나 기업간 인적 네트워크가 유지되면 담합이 반복될 가능성이 크다는 점을 감안한 조치다. 임원해임 제도는 현재 자본시장법, 외부감사법 등 금융법에 도입돼 있다.

단체소송을 통한 손해배상도 가능해진다. 현재는 단체소송을 통해 위반행위 금지·중지만 청구할 수 있지만 앞으로는 손해배상까지 범위를 확대하겠다는 것이다. 소비자들이 담합으로 인한 피해에 적극 대응할 수 있는 길을 열어주겠다는 뜻이다.

손해배상 소송에서 위법성·손해액을 입증하는 데 필요한 자료를 법원이 요청하면 공정위가 해당 자료를 제출토록 하는 ‘자료제출명령’도 도입한다.

적발 시 공공입찰시장 자격이 제한되는 담합의 범위도 현행 입찰담합에서 가격·생산량 담합 등 비입찰 방식의 담합으로 확대된다.

공정위는 올 하반기까지 공정거래법 개정안 및 관련 고시·시행규칙 개정 등을 통해 제도를 구축할 방침이다.