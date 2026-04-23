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[속보]코스피, 개장하자마자 6500선 돌파···3거래일 연속 ‘사상 최고’ 행진

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[속보]코스피, 개장하자마자 6500선 돌파···3거래일 연속 ‘사상 최고’ 행진

입력 2026.04.23 09:02

수정 2026.04.23 09:04

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코스피가 장중 6420선을 돌파하며 사상 최고치를 경신한 지난 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 각종 지수가 표시돼 있다.정효진 기자

코스피가 장중 6420선을 돌파하며 사상 최고치를 경신한 지난 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 각종 지수가 표시돼 있다.정효진 기자

23일 코스피 지수가 개장과 동시에 6500선을 넘어서며 3거래일 연속 ‘사상 최고가’ 랠리를 이어갔다.

이날 코스피는 오전 9시2분 기준 전장보다 89.57포인트(1.4%) 오른 6507.50에 거래되며 역대 최고가를 새로 썼다. 삼성전자가 장중 3% 넘게 급등하면서 지수를 견인하고 있다.

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