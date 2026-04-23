[속보]코스피, 개장하자마자 6500선 돌파···3거래일 연속 ‘사상 최고’ 행진

23일 코스피 지수가 개장과 동시에 6500선을 넘어서며 3거래일 연속 ‘사상 최고가’ 랠리를 이어갔다.

이날 코스피는 오전 9시2분 기준 전장보다 89.57포인트(1.4%) 오른 6507.50에 거래되며 역대 최고가를 새로 썼다. 삼성전자가 장중 3% 넘게 급등하면서 지수를 견인하고 있다.