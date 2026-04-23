경남 고성 버섯재배농장서 불…외국인 노동자 6명 대피

지난 22일 오후 10시 55분쯤 경남 고성군 한 버섯재배농장에서 불이 났다.
불은 농장 6개 동 중 2개 동 상당을 태우고 23일 오전 5시 30분쯤 완전히 꺼졌다.
화재 당시 외국인 노동자 6명이 자력 대피했지만, 다행히 다친 사람은 없었다.
경찰과 소방당국은 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사하고 있다.
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입력 2026.04.23 09:07
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지난 22일 오후 10시 55분쯤 경남 고성군 한 버섯재배농장에서 불이 났다.
불은 농장 6개 동 중 2개 동 상당을 태우고 23일 오전 5시 30분쯤 완전히 꺼졌다.
화재 당시 외국인 노동자 6명이 자력 대피했지만, 다행히 다친 사람은 없었다.
경찰과 소방당국은 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사하고 있다.
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