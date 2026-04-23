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[단독]국민의힘 진화위원 김웅기·최창호 추천…3기 진화위원 추천 명단 확정

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국민의힘이 제3기 진실·화해를위한과거사정리위원회의 비상임위원에 김웅기 세인파트너스 변호사와 최창호 정론 변호사를 추천한 것으로 확인됐다.

23일 경향신문 취재를 종합하면, 국민의힘은 전날 진화위 비상임위원 추천 몫으로 김 변호사와 최 변호사를 추천하면서 진화위원 전체 추천 명단을 확정한 것으로 확인됐다.

앞서 국민의힘은 장영수 고려대학교 법학전문대학원 명예교수를 상임위원으로, 이동욱 전 5·18 민주화운동 진상규명조사위원회 위원을 비상임위원으로 추천하기로 정했다.

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[단독]국민의힘 진화위원 김웅기·최창호 추천…3기 진화위원 추천 명단 확정

입력 2026.04.23 09:07

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

송상교 진실화해위원장이 지난달 4일 서울 중구 진실화해위원회에서 열린 취임식에서 발언을 마친 뒤 인사하고 있다. 성동훈 기자

송상교 진실화해위원장이 지난달 4일 서울 중구 진실화해위원회에서 열린 취임식에서 발언을 마친 뒤 인사하고 있다. 성동훈 기자

국민의힘이 제3기 진실·화해를위한과거사정리위원회(진화위)의 비상임위원에 김웅기 세인파트너스 변호사와 최창호 정론 변호사를 추천한 것으로 확인됐다.

23일 경향신문 취재를 종합하면, 국민의힘은 전날 진화위 비상임위원 추천 몫으로 김 변호사와 최 변호사를 추천하면서 진화위원 전체 추천 명단을 확정한 것으로 확인됐다. 앞서 국민의힘은 장영수 고려대학교 법학전문대학원 명예교수를 상임위원으로, 이동욱 전 5·18 민주화운동 진상규명조사위원회 위원을 비상임위원으로 추천하기로 정했다. 남은 2명의 비상임위원은 결론을 내지 못하다가 전날 확정했다.

김 변호사는 2기 진화위 비상임위원을 지냈으며, 현재 과거청산통합연구원 이사를 맡고 있다. 최 변호사는 서울고검 검사 및 서울서부지검 중경단장(중요경제범죄수사단장) 등을 지냈다.

국민의힘과 더불어민주당은 각 4명씩 총 8명의 진화위원을 추천한다. 대통령 지명 3명, 국회의장 추천 1명, 국회 비교섭단체 추천 1명으로 3기 진화위원은 총 13명으로 구성된다. 이날 국회 본회의엔 진화위원 선출안이 상정된다.

민주당은 이호중 서강대 법학전문대학원 교수를 상임위원 후보로 결정했다. 비상임위원 후보로는 김정하 장애와인권발바닥 활동가, 정원옥 문화사회연구소 대표, 김영주 법무법인 지향 변호사를 추천하기로 했다. 우원식 국회의장은 이현주 박종철센터 센터장을, 비교섭단체인 기본소득당은 박래군 인권재단 사람 이사를 비상임후보로 추천했다. 이재명 대통령은 앞서 송상교 진실화해위원장과 김귀옥 상임위원을 임명했다. 추가로 박구병 아주대 사학과 교수를 지명했다.

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