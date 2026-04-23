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생후 8개월 영아 학대한 60대 아이돌보미 ‘집행유예’

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본문 요약

대구지법 제11형사단독 전명환 부장판사는 생후 8개월 된 영아를 집어 던지는 등 학대한 혐의로 기소된 아이돌보미 A씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다고 23일 밝혔다.

경찰 등은 지자체에서 파견한 아이돌보미이자 아동학대 신고 의무자인 A씨가 오히려 피해 아동에게 신체적 손상을 가하거나 건강 및 발달을 저해할 우려가 있는 행위를 한 것으로 판단했다.

재판부는 "피고인의 행위는 아이의 건강에 중대한 위험을 초래할 수 있고 피해자 부모도 엄벌을 탄원하고 있다"면서 "피고인이 범행을 인정하고 반성하는 점, 별다른 범죄 전력이 없는 점 등을 고려했다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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생후 8개월 영아 학대한 60대 아이돌보미 ‘집행유예’

입력 2026.04.23 09:47

수정 2026.04.23 10:26

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  • 백경열 기자

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‘잠 안자고 칭얼거린다’ 이유로 범행

법원, 2년간 ‘아동 기관 취업’ 제한도

대구지법 전경. 백경열 기자

대구지법 전경. 백경열 기자

대구지법 제11형사단독 전명환 부장판사는 생후 8개월 된 영아를 집어 던지는 등 학대한 혐의(아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반)로 기소된 아이돌보미 A씨(65)에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다고 23일 밝혔다.

재판부는 또 A씨에게 아동학대 재범 예방 강의 40시간 수강을 명령하고, 2년간 아동 관련 기관 취업을 제한했다.

A씨는 지난해 9월3일 오후 3시50분쯤 대구 수성구 수성로 한 가정에서 B군을 돌보던 중 아이를 침대에 집어 던지고, 강제로 서게 한 뒤 양쪽 손목을 잡아 거칠게 들어 올린 혐의로 재판에 넘겨졌다.

수사 결과 A씨는 B군이 잠을 자지 않고 칭얼거린다는 이유로 범행을 저지른 것으로 파악됐다. 당시 범행 모습은 집 안에 설치된 CCTV에 녹화돼 공개되기도 했다.

경찰 등은 지자체에서 파견한 아이돌보미이자 아동학대 신고 의무자인 A씨가 오히려 피해 아동에게 신체적 손상을 가하거나 건강 및 발달을 저해할 우려가 있는 행위를 한 것으로 판단했다.

재판부는 “피고인의 행위는 아이의 건강에 중대한 위험을 초래할 수 있고 피해자 부모도 엄벌을 탄원하고 있다”면서 “피고인이 범행을 인정하고 반성하는 점, 별다른 범죄 전력이 없는 점 등을 고려했다”고 밝혔다.

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