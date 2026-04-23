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본문 요약

전북 정읍과 순창의 전통 양조장이 '생산시설' 중심 구조를 넘어 체험·관광을 결합한 지역 거점으로의 전환에 나선다.

'친구들의 술 지란지교'는 전통주 페어링과 증류주 제작 체험을 중심으로 청년 양조인과 지역 예술인이 결합한 문화형 플랫폼 구축을 추진한다.

앞서 전북에서는 정읍 태인합동주조장, 남원 지리산운봉주조, 무주 덕유주조가 같은 사업에 선정돼 지역 관광 연계 거점으로 활용되고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정읍·순창 전통주, 관광 입는다···‘찾아가는 양조장’ 선정

입력 2026.04.23 09:58

정읍 ‘한영석의 발효연구소’·순창 ‘친구들의 술 지란지교’, 체험·관광 결합 지역 거점 육성

정읍·순창 전통주, 관광 입는다···‘찾아가는 양조장’ 선정

전북 정읍과 순창의 전통 양조장이 ‘생산시설’ 중심 구조를 넘어 체험·관광을 결합한 지역 거점으로의 전환에 나선다.

전북도는 농림축산식품부가 주관한 2026년 ‘찾아가는 양조장’ 공모에서 정읍 ‘한영석의 발효연구소’와 순창 ‘친구들의 술 지란지교’가 선정됐다고 23일 밝혔다. 전국 5곳이 선정된 가운데 전북에서만 2곳이 포함됐다.

‘찾아가는 양조장’은 지역 양조장을 전통주 체험과 관광이 결합한 복합 문화공간으로 육성하는 사업이다. 2013년 도입 이후 현재 전국 69곳이 운영 중이며 전통주 소비 저변 확대와 지역경제 활성화에 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.

이번에 선정된 양조장에는 주류·관광 분야 맞춤형 컨설팅과 함께 체험·판매 공간 환경 개선, 프로그램 개발, 홍보 시스템 구축, 지역 연계 관광상품 개발 등이 지원된다.

두 양조장은 지역성과 콘텐츠를 결합한 차별화 전략을 내세웠다. ‘한영석의 발효연구소’는 지역산 쌀과 누룩을 기반으로 전통 누룩 빚기와 약주·탁주 시음 등 발효 과정을 체험하는 프로그램을 운영할 계획이다. ‘친구들의 술 지란지교’는 전통주 페어링과 증류주 제작 체험을 중심으로 청년 양조인과 지역 예술인이 결합한 문화형 플랫폼 구축을 추진한다.

앞서 전북에서는 정읍 태인합동주조장(2014년), 남원 지리산운봉주조(2020년), 무주 덕유주조(2023년)가 같은 사업에 선정돼 지역 관광 연계 거점으로 활용되고 있다.

민선식 전북도 농생명축산산업국장은 “전통주의 경쟁력을 관광과 결합해 지역 농산물 소비와 산업 파급효과를 확장하겠다”며 “거점화 전략에 맞춘 행정·재정 지원을 이어가겠다”고 말했다.

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