40년 만에 활짝 열린 ‘부산판 청와대’···1년7개월 만에 50만명 넘게 찾았다

옛 부산시장 공관 도모헌, 복합문화공간 변신 ‘재벌집 막내아들’ 회장댁 등장하며 유명세 시, 내달 가정의달 행사·재즈 콘서트 등 운영

드라마 ‘재벌집 막내아들’에서 진양철 회장의 저택 ‘성심재’로 등장했던 부산시장 공관 ‘도모헌’이 시민에게 전면 개방된 지 1년 7개월 만에 누적 방문객 50만 명을 넘어섰다.

부산시는 22일 도모헌 누적 방문객이 50만 62명을 기록했다고 23일 밝혔다. 도모헌은 2024년 9월 시민에게 전면 개방된 이후 지난해 4월 20만 명, 8월 30만 명, 12월 40만 명을 돌파하는 등 방문객의 발걸음이 이어졌다.

도모헌은 1984년 지어진 옛 부산시장 공관이다. 건립 당시 주변에 고층 건물이 없어 광안리 바다가 한눈에 내려다보이는 탁월한 입지 덕에 ‘지방 청와대’라는 별명을 얻기도 했고, 과거 대통령의 부산 방문 때 숙소로도 활용됐다. 문민정부 출범 이후인 1993년부터 1996년까지 부산민속관으로 잠시 개방됐고, 2004년 이후에는 건물 외부 공원이 일반에 열렸다가 2024년 40년 만에 전면 개방됐다.

부산시는 ‘걷고, 머물고, 기억하다’는 개관 콘셉트 아래 이곳을 전시·강연·공연·체험을 아우르는 복합문화공간으로 탈바꿈시켰다. 기관 협력 전시를 비롯해 부산학교, 부산스토리, 스페셜티 커피 특강, 소소풍 페스티벌 등 시민 참여형 프로그램을 잇달아 운영한 것이 방문객 유치에 주효했다는 분석이다.

부산시는 방문객 50만 명 돌파를 기념해 다음 달 2일과 3일 이틀간 도모헌 일원에서 가정의 달 문화행사를 개최한다. 창작 아동극 ‘피터팬’, 퓨전국악, 마술 공연, 가정의 달 콘서트 등이 마련되며 모두 무료로 참여할 수 있다. 어린이날인 5월 5일에는 정기 휴관일임에도 본관과 소소풍 정원, 카페를 특별 개방한다.

지난해 큰 호응을 얻은 월간 야외 재즈공연을 확장한 ‘부산, 재즈에 물들다 시즌 2’를 오는 25일부터 10월 31일까지 매월 마지막 주 토요일 소소풍 정원에서 개최한다. 국내외 재즈 아티스트와 부산 지역 뮤지션이 함께하는 피크닉형 공연으로, 당일 선착순 300명까지 무료 관람할 수 있다.