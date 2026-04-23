청년 사장님 ‘실패·재도전’까지 유튜브에 담는다···충남도, ‘청년 창업 스토리’ 제작

충남도가 청년 ‘사장님’들의 창업 스토리를 유튜브 콘텐츠로 제작해 공유한다.

도는 23일 도청에서 청년 창업가 영상 제작 및 유튜브 채널 운영 사업 ‘우리 동네 청년 사장님들을 소개합니다’ 용역 착수보고회를 개최했다.

이번 사업은 청년 창업 활성화와 건전한 창업 문화 조성을 위해 추진되며 청년 창업 사례를 영상 콘텐츠로 제작해 유튜브 채널을 통해 확산하는 방식으로 진행된다.

특히 성공 사례뿐 아니라 실패 경험과 재도전 과정까지 담아 현실적인 창업 이야기를 전달함으로써 도민들의 공감을 이끌어낼 계획이다.

또 유명 인플루언서와의 협업, 도민 참여형 콘텐츠, 청년 창업자 간 교류 프로그램 등 다양한 형식의 콘텐츠를 통해 청년 창업에 대한 관심을 높이고 소통을 강화한다는 방침이다.

도는 이번 사업이 청년 창업에 대한 긍정적인 인식을 확산하고 지역 내 창업 생태계 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

용역은 <생생정보통>, <한국인의 밥상>, <허영만의 백반기행> 등을 제작한 케이피커뮤니케이션 주식회사가 맡아 유튜브 채널 개설과 콘텐츠 제작·운영을 담당한다.

도 관계자는 “청년 창업은 지역경제의 중요한 성장 동력 중 하나”라며 “이번 사업을 통해 청년들의 다양한 도전과 경험이 널리 공유되고 창업을 준비하는 이들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.