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남양주 봉선사 동종, 조선 동종 중 처음 국보 지정

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본문 요약

조선 전기 동종의 완성작으로 평가되는 대형 동종인 '남양주 봉선사 동종'이 국가지정문화유산 국보로 지정됐다.

국가유산청은 "중국 동종 양식을 부분적으로 수용하되 한국 동종 문양 요소가 반영된 작품"이라며 "한국 동종의 양식사에서 조선 동종의 전형을 완성한 기준이 되는 작품"이라고 설명했다.

국가유산청은 조선 전기 동종 중 국보로 보호받는 것이 없다는 지적에 따라 2024년 보물인 봉선사 동종과 옛 보신각 동종, 흥천사명 동종을 대상으로 국보 지정 조사를 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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남양주 봉선사 동종, 조선 동종 중 처음 국보 지정

입력 2026.04.23 10:27

  • 윤승민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국가지정문화유산 국보로 지정된 ‘남양주 봉선사 동종’. 국가유산청 제공

국가지정문화유산 국보로 지정된 ‘남양주 봉선사 동종’. 국가유산청 제공

조선 전기 동종의 완성작으로 평가되는 대형 동종인 ‘남양주 봉선사 동종’이 국가지정문화유산 국보로 지정됐다. 조선의 동종이 국보로 지정되는 것은 처음이다.

국가유산청은 1963년 보물로 지정됐던 봉선사 동종을 국보로 지정한다고 23일 밝혔다.

높이가 238㎝, 입구의 지름이 168㎝에 이르는 봉선사 동종은 조선 예종이 1469년 부왕(父王)의 명복을 빌기 위해 봉선사를 창건할 때 제작했다. 국가유산청은 “중국 동종 양식을 부분적으로 수용하되 한국 동종 문양 요소가 반영된 작품”이라며 “한국 동종의 양식사에서 조선 동종의 전형을 완성한 기준이 되는 작품”이라고 설명했다.

국가유산청은 조선 전기 동종 중 국보로 보호받는 것이 없다는 지적에 따라 2024년 보물인 봉선사 동종과 옛 보신각 동종, 흥천사명 동종을 대상으로 국보 지정 조사를 했다. 이 중 봉선사 동종은 현재까지 자리를 옮긴 적 없이 봉선사에 봉안됐다는 점, 균열이나 구조적 결함이 거의 없고 보존 상태가 양호하다는 점이 인정받아 국보 승격 대상이 됐다.

국가지정문화유산 보물로 지정된 ‘청자 상감쌍룡국화문 반’. 국가유산청 제공

국가지정문화유산 보물로 지정된 ‘청자 상감쌍룡국화문 반’. 국가유산청 제공

국가유산청은 ‘청자 상감쌍룡국화문 반(盤)’과 ‘유효걸 초상 및 궤’는 보물로 지정했다. 청자 쌍감쌍룡국화문 반은 13세기 제작된 것으로 추정되며, 안팎으로 빼곡한 상감·음각 기법으로 다양한 문양이 표현됐다. 안쪽 바닥에는 이례적으로 두 마리 용이 함께 새겨졌다. 국가유산청은 “특수한 문양 요소와 난도 높은 기법을 구사한 점으로 미뤄 왕실이나 관련 관아에서 사용된 작품으로 판단된다”며 “13세기 청자가 도달한 완숙한 경지를 보여주는 사례”라고 설명했다.

유효걸 초상 및 궤는 인조반정의 공신 이괄이 일으킨 반란을 진압한 유효걸(1594~1627)의 초상화와 이를 보관한 궤다. 유효걸은 1624년 진무공신 2등에 책봉됐으며, 이듬해 그의 공신교서와 공신화상이 제작됐다. 갈색의 얼굴, 가는 선의 표현 등 17세기 초반 공신화상과 다른 특징을 보이는 점, 초상화와 이를 보관하는 궤가 함께 전해지고 있다는 점에서 보물로 가치를 인정받았다.

국가지정문화유산 보물로 지정된 유효걸의 초상. 국가유산청 제공

국가지정문화유산 보물로 지정된 유효걸의 초상. 국가유산청 제공

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