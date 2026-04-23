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‘풀뿌리’ 정치, 시민이 직접 검증대 세운다

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본문 요약

전북 지역 시민사회와 공동체 미디어가 기성 정치권과 주류 언론이 방치해온 '풀뿌리 정치'의 공백을 메우기 위해 직접 나섰다.

손주화 전북민주언론시민연합 사무처장은 "민주당 전북 경선이 여러 논란 속에 진행되고 있지만 시민사회는 '사과나무를 심는 심정'으로 묵묵히 선거를 맞고 있다"며 "그 일환으로 말도 많고 탈도 많던 전주시 기초의회 의원들을 직접 검증하려 한다"고 말했다.

이어 "지역 의원들의 정책 능력을 시민의 눈으로 확인하자는 취지에서 전주시 5개 선거구를 선정해 선거 방송 토론회를 준비하고 있다"며 "시민 500명이 만원씩만 힘을 보태주면 최소한 우리 지역을 스스로 검증하는 공론장을 만들 수 있다"고 강조했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘풀뿌리’ 정치, 시민이 직접 검증대 세운다

입력 2026.04.23 10:27

전북 14개 시민·미디어 단체 ‘우리 동네 선거 방송’ 가동···일당 독점 기초의회 검증토론회 추진

지난 3월 5일 전주시민미디어센터에서 열린 ‘우리 동네 선거 방송’ 조직위원회 출범식에서 참석자들이 주민 의제 발굴과 기초의원 후보자 검증 방안을 논의하고 있다. 전북 지역 14개 시민사회단체와 공동체 미디어가 참여한 이번 프로젝트는 6월 3일 지방선거를 앞두고 유권자 중심의 공론장을 구축하는 것을 목표로 한다. 전북민주언론시민연합 제공

지난 3월 5일 전주시민미디어센터에서 열린 ‘우리 동네 선거 방송’ 조직위원회 출범식에서 참석자들이 주민 의제 발굴과 기초의원 후보자 검증 방안을 논의하고 있다. 전북 지역 14개 시민사회단체와 공동체 미디어가 참여한 이번 프로젝트는 6월 3일 지방선거를 앞두고 유권자 중심의 공론장을 구축하는 것을 목표로 한다. 전북민주언론시민연합 제공

전북 지역 시민사회와 공동체 미디어가 기성 정치권과 주류 언론이 방치해온 ‘풀뿌리 정치’의 공백을 메우기 위해 직접 나섰다. 후보자 당락 중심으로 흘러온 선거를 유권자 중심의 공론장으로 바꾸고 주민 삶과 맞닿은 의제를 전면에 세우겠다는 시도다.

이 같은 움직임은 지방정치의 구조적 한계에서 비롯됐다. 특정 정당의 일당 우위가 장기화한 전북 지역은 비대해진 행정 권력보다 의회의 견제 기능이 약화한 구조가 굳어졌다는 평가를 받는다. 기초의회가 주민 생활과 밀접한 정책을 다루는 공간임에도 실질적인 정책 경쟁과 검증은 부족했다는 지적이 이어져 왔다.

23일 전북민주언론시민연합에 따르면 모니터링 결과 주류 매체의 지방의원 검증 보도는 전체 선거 보도에서 한 자릿수에 머문 것으로 나타났다. 도지사나 시장 등 광역 단위 선거에 보도 역량이 집중되면서 기초의회는 사실상 ‘검증 사각지대’로 남았다는 분석이다.

전주시민미디어센터와 전북환경운동연합, 호남언론학회 등 14개 지역 단체는 이러한 한계를 보완하기 위해 ‘우리 동네 선거 방송’ 프로젝트를 기획했다. 전주시 12개 선거구 가운데 의제 다양성이 확보된 5곳을 선정해 후보자 검증 토론회를 진행할 예정이다.

검증의 출발점은 ‘시민 의제’다. ‘주민 마이크’를 통해 이주민과 장애인 등 소수자의 목소리를 수집하고 이를 정책 질의로 재구성한다. 정치 신인과 소수 정당 후보에게는 방송 연설과 정치 광고 제작을 지원해 자본력과 조직력 차이에 따른 불균형을 완화하겠다는 계획이다.

이번 프로젝트는 지방선거를 둘러싼 질문 자체를 바꾸고 있다. ‘누가 당선되느냐’를 넘어 ‘무엇이 의제가 되느냐’로, 선거의 중심을 유권자에게 되돌린다는 취지다.

프로젝트 운영 재원은 시민 참여로 마련된다. ‘만원 펀딩’ 방식이다.

손주화 전북민주언론시민연합 사무처장은 “민주당 전북 경선이 여러 논란 속에 진행되고 있지만 시민사회는 ‘사과나무를 심는 심정’으로 묵묵히 선거를 맞고 있다”며 “그 일환으로 말도 많고 탈도 많던 전주시 기초의회 의원들을 직접 검증하려 한다”고 말했다.

이어 “지역 의원들의 정책 능력을 시민의 눈으로 확인하자는 취지에서 전주시 5개 선거구를 선정해 선거 방송 토론회를 준비하고 있다”며 “시민 500명이 만원씩만 힘을 보태주면 최소한 우리 지역을 스스로 검증하는 공론장을 만들 수 있다”고 강조했다.

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