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‘투자 사기’ 신고한 피해자에 인분 투척···‘돈 받고 보복 대행’ 20대 남성 2명 구속

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본문 요약

투자 사기 피해를 신고했다며 상선으로부터 돈을 받고 오피스텔 현관에 인분을 뿌리는 등 보복 범행을 대행한 20대 남성 2명이 경찰에 구속됐다.

A씨와 B씨는 텔레그램으로 연락한 상선으로부터 각각 40만원을 받는 대가로 보복 범행을 대행한 것으로 조사됐다.

C씨는 "투자 리딩방 사기를 당해 경찰 신고를 하면서 은행에 피해금 5000만원 지급 정지 신청을 했는데 보복 범행을 당했다"며 신고했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘투자 사기’ 신고한 피해자에 인분 투척···‘돈 받고 보복 대행’ 20대 남성 2명 구속

입력 2026.04.23 10:35

수정 2026.04.23 10:55

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  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰 마크

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투자 사기 피해를 신고했다며 상선으로부터 돈을 받고 오피스텔 현관에 인분을 뿌리는 등 보복 범행을 대행한 20대 남성 2명이 경찰에 구속됐다.

인천 서부경찰서는 공동재물손괴와 공동주거침입, 명예훼손 등의 혐의로 A·B씨를 구속했다고 23일 밝혔다.

A씨 등은 지난 1월 16일 오전 1시 30분쯤 인천 서구 청라동의 한 오피스텔 현관문 앞에 인분을 포함한 오물을 뿌리고 욕설 낙서를 한 혐의를 받고 있다.

A씨 등은 또 피해자를 비방하는 전단을 살포하고, 집 현관문과 도어락에 붉은색 스프레이를 뿌려지거나 본드 칠을 한 혐의도 받는다.

A씨와 B씨는 텔레그램으로 연락한 상선으로부터 각각 40만원을 받는 대가로 보복 범행을 대행한 것으로 조사됐다.

C씨는 “투자 리딩방 사기를 당해 경찰 신고를 하면서 은행에 피해금 5000만원 지급 정지 신청을 했는데 보복 범행을 당했다”며 신고했다.

경찰은 A씨 등의 범행이 최근 전국적으로 잇따른 이른바 ‘보복 대행’과 같은 유형인 것으로 보고 있다.

서울남부지검은 서울 양천구 등지에서 보복 대행을 벌인 혐의로 검거된 총책 30대 남성 등 일당 3명을 지난 20일 구속기소 했다.

경찰 관계자는 “A씨 등은 보복범행을 시킨 상선이 누군지는 모른다고 진술하고 있다”며 “A씨는 이미 검찰에 송치됐고, B씨도 다음주 검찰에 넘길 예정”이라고 말했다.

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