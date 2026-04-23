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본문 요약

광주에 있는 동강대학교가 개교 반세기를 맞아 고숙련 기술인 양성을 통한 새로운 도약을 선언했다.

동강대는 개교 50주년을 계기로 디지털 대전환 시대에 부응하는 고숙련 기술인인 '슈퍼 테크니션' 미래 인재를 양성해 100년 대학으로 나아가겠다는 목표를 제시했다.

이민숙 총장은 "슈퍼 테크니션은 AI와 디지털 시대에도 인간미를 잃지 않고 첨단기술을 자유롭게 활용하며 창의적 능력을 발휘하는 품격 있는 기술인재를 의미한다"면서 "이것이 우리 대학이 향후 100년을 향해 나아갈 핵심 교육 목표"라고 밝혔다.

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개교 50주년 맞은 광주 ‘동강대’…“고숙련 기술 인재 양성”

입력 2026.04.23 11:04

  • 강현석 기자

  • 기사를 재생 중이에요

7만명 배출…이진숙 총장 “100년 대학 될 것”

광주에 있는 동강대가 23일 개교 50주년을 맞았다. 동강대 제공.

광주에 있는 동강대가 23일 개교 50주년을 맞았다. 동강대 제공.

광주에 있는 동강대학교가 개교 반세기를 맞아 고숙련 기술인 양성을 통한 새로운 도약을 선언했다.

동강대는 23일 “개교 50주년을 맞아 본관 5층 나이팅게일홀에서 ‘개교 50주년 기념식’을 개최하고 미래 인재 양성을 위한 새로운 도약을 선언했다”고 밝혔다.

1976년 4월23일 동신실업전문학교로 첫발을 내디딘 동강대는 그동안 ‘백년지대계’의 교육 목표와 지역 사학의 책무를 다하며 성장해왔다. 지난 50년간 사회 각 분야에서 활약하는 7만명의 전문 직업인을 배출했다.

동강대는 개교 50주년을 계기로 디지털 대전환 시대에 부응하는 고숙련 기술인인 ‘슈퍼 테크니션’(Super Technician) 미래 인재를 양성해 100년 대학으로 나아가겠다는 목표를 제시했다.

이민숙 총장은 “슈퍼 테크니션은 AI와 디지털 시대에도 인간미를 잃지 않고 첨단기술을 자유롭게 활용하며 창의적 능력을 발휘하는 품격 있는 기술인재를 의미한다”면서 “이것이 우리 대학이 향후 100년을 향해 나아갈 핵심 교육 목표”라고 밝혔다.

이날 개교 50주년 기념식에는 1995년 동강대와 자매결연을 한 대만 남태과학기술대학교 총장단이 방문했다. 인공지능 AI 기술로 복원한 설립자 동강 이장우 박사의 축하와 격려의 메시지도 상영됐다.

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