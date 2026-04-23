제주 사계해안 ‘블루카본’ 탄소 저장고로 탈바꿈···자생식물 ‘순비기’ 군락 조성

제주 사계리 해안 일대 군락지 조성 탄소중립·기후위기 대응 효과 기대

제주도가 기후 위기 대응을 위한 ‘블루카본(해양 탄소 흡수원)’으로 염생식물인 순비기 군락지를 조성한다.

제주도는 연안 생태계 회복과 기후위기 대응을 위한 ‘염생식물 군락지 조성사업’을 올해부터 본격적으로 추진한다고 23일 밝혔다.

그 첫 사업으로 올 상반기 중 서귀포시 사계리 해안 일대에 제주의 자생 염생식물인 ‘순비기’ 군락지를 조성한다. 해당 부지는 지난해 실시한 식생 복원 가능 지구 조사 결과와 주민 의견을 종합 반영해 선정됐다.

순비기는 햇볕이 강한 바닷가 모래땅에서 잘 자란다. 다 자라도 키가 30~7㎝를 넘지 않는다. 토양 안정화 효과가 뛰어나 해안 침식을 막는 자연 방파제 역할을 수행하는 것으로 알려졌다.

도는 순비기 식재 후 지속적인 생육 모니터링을 통해 침식된 해안의 회복 효과를 정밀하게 점검할 예정이다. 도는 하반기 중 추가 대상지를 물색해 내년부터 조간대와 조하대 등 연안 지역을 중심으로 잘피, 순비기, 함초, 황근 등 제주 자생 염생식물 군락지를 지속적으로 확대 조성할 방침이다.

이번 사업은 이상기후와 연안 개발로 약해진 해안의 생태 기능을 복원하기 위해 마련됐다.

염생식물은 블루카본의 대표적인 구성요소로, 염분이 높은 환경에서도 바닷속 흙에 대량의 탄소를 저장하는 특성을 지녔다. 도는 이를 활용해 연안을 기후위기에 대응하는 거대한 ‘탄소 저장고’로 탈바꿈할 계획이라고 밝혔다.

블루카본은 육상 생태계보다 탄소를 최대 50배 빠르게 흡수하는 것으로 알려졌다.

김종수 제주도 해양수산국장은 “염생식물은 탄소중립을 위한 소중한 해양 탄소흡수원”이라면서 “단순 환경 정비 차원을 넘어 사계 해안을 기후위기 대응의 핵심 거점으로 육성하겠다”고 밝혔다.