‘숙련기술인이 지역 산업의 경쟁력’···대구, 올해 ‘명장’ 5명 선정

대구시는 지역 산업을 이끌 숙련기술인을 발굴하기 위해 ‘명장’을 선정한다고 23일 밝혔다.

이는 ‘대구시 명장 선정 및 지원에 관한 조례’에 따라 지역 산업 현장의 뛰어난 숙련기술인을 선발하는 제도다. 기술 전승과 지역 기술인재 양성 등이 목적이다.

올해는 38개 분야, 92개 직종을 대상으로 총 5명 이내의 명장을 선발할 예정이다. 동일 분야 및 직종에서 15년 이상 종사한 기술인이 후보군에 오를 수 있다. 다만 대한민국 명장 또는 타 시·도 명인(장), 최고장인 등에 선정된 경력이 있는 경우는 제외된다.

신청을 희망하는 기술인은 주소지 또는 사업장 소재지 관할 구·군이나 지역 단위 경제단체장·협회장의 추천을 받아 지원하면 된다. 접수 기간은 다음 달 6일부터 26일까지다.

대구시는 2013년부터 명장을 선정하고 있다. 지금까지 총 55명의 명장이 탄생했다. 시는 최종 선정된 명장에게 증서와 명장패를 수여하고, 월 50만원의 기술장려금을 5년간 지급한다.

박기환 대구시 경제국장은 “오랜 시간 현장에서 기술을 갈고닦아 온 숙련기술인들이 지역 산업의 경쟁력이자 버팀목”이라면서 “기술도시 대구를 빛낼 대구시 명장에 많은 숙련기술인의 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.