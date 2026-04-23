서울시, 2028년까지 누수 위험 상수도관 343㎞ 교체···지반침하 예방

서울시가 30년 이상 장기 사용한 상수도관 중 누수 위험이 큰 상수도관을 선별해 정비에 나선다.

서울시는 2028년까지 7271억원을 투자해 누수 위험이 큰 상수도관 343㎞를 교체한다고 23일 밝혔다. 이번 사업은 노후 상수도관에서 발생할 수 있는 누수와 혼탁수, 지반침하 사고를 사전에 차단하고 도시 기반시설의 안정성을 강화하기 위한 선제적 조치이다.

시는 최근 지반침하 및 도로함몰 사고로 시민 불안이 높아지면서 정밀 분석을 통해 위험도가 높은 구간을 선별하고 집중 정비에 나선다고 설명했다.

정비 대상은 매설 연수와 누수 이력, 지반 조건 등을 종합적으로 분석해 누수와 지반침하 위험이 큰 343㎞ 구간을 선정했다.

시는 2020년부터 지난해까지 6년간 6650억원을 투입해 364㎞(연평균 61㎞)의 상수도관 교체를 완료했다. 올해부터는 추진 속도를 더 높여 전년 대비 22%(20㎞) 확대된 111㎞를 정비한다. 이후 2027년에는 115㎞, 2028년에는 117㎞로 연차별로 추진할 계획이다.

아울러 시는 사업의 체계적인 추진을 위해 공정관리도 강화한다. 계획수립 단계부터 교통 혼잡구간 대책 등을 담은 ‘사전절차 이행 점검표’를 작성하고, 분기별 공정보고회를 개최해 사업의 완성도를 높일 방침이다.

또한 공사 중 발생할 수 있는 안전사고에 대비해 모든 공사 현장에 밀폐공간 작업 안전장비를 확보하고 현장 안전교육을 강화할 방침이다.

주용태 서울아리수본부장은 “상수도관은 눈에 보이지 않지만 안전과 직결되는 도시의 핵심 기반시설이다”면서 “선제적 기반시설 투자와 체계적 관리로 안전한 도시 환경을 조성하고, 안정적인 수돗물 공급에 최선을 다하겠다”고 말했다.