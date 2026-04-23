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[속보]‘충격의 15%’ 국민의힘 지지율 창당 이래 최저치···이 대통령은 69% 직전과 동일

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이재명 대통령의 국정 지지율이 69%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다.

직전 조사 대비 민주당은 1%포인트 상승했고, 국민의힘은 3%포인트 하락해 창당 후 최저치를 기록했다.

이 조사에서 기존 국민의힘 최저 지지도는 지난 대선 패배 이후인 지난해 8월1주 때의 16%였다.

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[속보]‘충격의 15%’ 국민의힘 지지율 창당 이래 최저치···이 대통령은 69% 직전과 동일

입력 2026.04.23 11:16

수정 2026.04.23 11:25

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  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 영빈관에서 열린 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석 주최 국빈 방문 환영 만찬에서 건배사를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 영빈관에서 열린 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석 주최 국빈 방문 환영 만찬에서 건배사를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 국정 지지율이 69%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 국민의힘 지지도는 2020년 창당 이래 최저인 15%로 나타났다. 6·3 지방선거가 41일 앞으로 다가온 가운데 ‘국정 안정을 위해 여당에 힘 실어줘야 한다’는 응답은 58%를 기록했다.

여론조사 기관 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20~22일 만18세 이상 성인 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS) 결과, ‘이 대통령이 대통령으로서 일을 잘하고 있다고 생각하는가’라는 질문에 ‘잘하고 있다’는 답변은 69%로 집계됐다. 직전 조사인 2주 전 조사와 동일한 수치로 취임 후 최고치를 3주째 이어갔다. 이 대통령에 대한 부정 평가는 21%로 직전 조사보다 1%포인트 하락했다.

정당 지지도는 더불어민주당 48%, 국민의힘 15%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 2% 순으로 나타났으며, 태도를 유보한 응답은 29%였다. 직전 조사 대비 민주당은 1%포인트 상승했고, 국민의힘은 3%포인트 하락해 창당 후 최저치를 기록했다. 이 조사에서 기존 국민의힘 최저 지지도는 지난 대선 패배 이후인 지난해 8월1주 때의 16%였다.

지방선거의 성격과 관련해 ‘여당 지지’ 응답은 직전 조사 대비 4%포인트 상승한 58%, ‘야당 지지’ 응답은 직전 조사와 동일한 30%로 나타났다.

소득 하위 70%에 해당하는 국민에게 10만원에서 최대 60만원의 고유가 피해지원금을 지급하는 것에 대해선 긍정적 평가가 47%, 부정적 평가가 48%로 답변이 엇갈렸다.

NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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