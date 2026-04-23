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속초 관광수산시장 일원 ‘유해 야생동물 먹이 주기 금지구역’ 지정

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본문 요약

강원 속초시는 연중 방문객이 많은 관광수산시장 일대를 '유해 야생동물 먹이 주기 금지구역'으로 지정 고시했다고 23일 밝혔다.

이는 지난해 관련 조례를 제정해 유해 야생동물 먹이 주기를 제한할 수 있게 된 데 따른 후속 조치다.

이번에 먹이 주기 금지구역으로 지정된 곳은 속초 관광수산시장 일원을 중심으로 중앙시장로와 수복로 등 11개 도로와 금호동 488-408일대 관광수산시장 주차장이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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속초 관광수산시장 일원 ‘유해 야생동물 먹이 주기 금지구역’ 지정

입력 2026.04.23 11:17

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

위반 시 횟수에 따라 과태료 최대 100만원

속초시청 젼경. 속초시 제공

속초시청 젼경. 속초시 제공

강원 속초시는 연중 방문객이 많은 관광수산시장 일대를 ‘유해 야생동물 먹이 주기 금지구역’으로 지정 고시했다고 23일 밝혔다.

이는 지난해 관련 조례를 제정해 유해 야생동물 먹이 주기를 제한할 수 있게 된 데 따른 후속 조치다.

이번에 먹이 주기 금지구역으로 지정된 곳은 속초 관광수산시장 일원을 중심으로 중앙시장로와 수복로 등 11개 도로와 금호동 488-408일대 관광수산시장 주차장이다.

이들 지역에서는 집비둘기에게 먹이를 주는 행위가 이어지면서 개체 밀집으로 인한 분변과 털 날림 피해 등 공중위생 저해 문제가 반복적으로 발생해 왔다.

앞으로 이곳에서는 집비둘기 등 유해 야생동물에게 먹이를 주는 행위가 금지된다.

이를 위반하면 횟수에 따라 최대 100만 원의 과태료가 부과된다.

130여 개 수산물 취급 점포가 들어서 있는 속초 관광수산시장은 최근 글로벌 관광 명소로 떠오르고 있는 곳이다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 전통시장을 세계인이 찾는 글로벌 관광명소로 육성하기 위해 지난달 속초관광수산시장 등 전국 11개 시장을 ‘K-관광마켓’ 2기로 선정한 바 있다.

속초시 관계자는 “집비둘기에게 먹이를 주는 행위는 개체 수 증가와 위생 문제를 유발할 수 있다”라며 “스스로 먹이를 찾아 자연에 적응할 수 있도록 시민 여러분의 협조를 당부드린다”라고 말했다.

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