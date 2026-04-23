서울 성북구가 1인 창조기업인과 예비 창업자를 위한 공공임대주택 ‘도전숙’의 신규 입주자를 모집한다고 23일 밝혔다. 접수 기간은 오는 5월 6일까지다.

도전숙은 ‘도전하는 사람들의 숙소’라는 의미를 담은 직장·주거혼합형 주거 모델로, 주거와 업무 공간을 결합한 형태다.

이번 모집은 성북 청년 스마트 창업센터 건물로 이전한 1인 창조기업 지원센터 등 지역 창업 인프라와의 연계를 강화한 것이 특징이라고 구는 설명했다.

입주 기업은 저렴한 임대료로 주거 부담을 덜고 인근 창업 지원 센터를 통해 역량 강화 교육과 네트워킹, 공공사업 매칭 등 창업 보육 프로그램을 지원받게 된다.

공급 규모는 1인형 51가구와 부부형 1가구를 포함해 총 52가구다. 시세 보다 낮은 임대 조건으로 초기 자본 확보에 어려움을 겪는 1인 기업가에게 도움이 될 전망이다. 모집 공고와 신청 방법은 성북구청과 서울주택도시공사 홈페이지에서 확인할 수 있다.

성북구 관계자는 “도전숙은 청년 창업가들이 안정적으로 자립할 수 있는 기반이 될 것”이라며 “앞으로도 1인 창조기업 지원센터 등 창업 인프라를 활용해 청년들이 구에서 창업 활동을 이어갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.