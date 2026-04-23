아이 떠난 빈 건물, 문화거점으로 변신…충북 증평 ‘메리놀 마을창작소’

원생 수 감소로 문을 닫은 뒤 10여 년 넘게 방치됐던 충북 증평의 옛 성모유치원이 지역에 활력을 불어넣는 문화거점으로 새롭게 태어났다.

증평군은 지난 1일 개관한 ‘메리놀 마을창작소’에서 지역 주민들을 대상으로 주민 참여형 문화예술 프로그램을 운영한다고 23일 밝혔다.

메리놀 마을창작소는 도시재생 뉴딜사업의 일환으로 조성됐다.

성모유치원은 증평지역 유아교육을 위해 천주교 증평성당이 1983년 개원했다. 하지만 증평지역 인구감소의 벽을 넘지 못하고 2013년 폐원했다.

군은 폐원 이후 10년 가까이 빈 건물로 남았던 성모유치원을 철거하고, 사업비 25억 원을 들여 지하 1층, 지상 2층(전체면적 584㎡) 규모의 복합문화공간을 조성했다.

이곳은 예술인들의 창작 활동과 주민들의 교류에 중점을 둔 공간으로 꾸며졌다. 1층에는 주민 쉼터와 전시관, 작품제작공간이 들어섰으며, 2층은 예술인 레지던시와 마을공동작업장으로 조성됐다.

현재 이곳에는 2명의 예술인이 상주하며 창작 활동을 이어가고 있다.

이번에 선보이는 문화예술 프로그램은 어린아이부터 노인들까지 참여할 수 있는 체험형으로 구성됐다.

미두 토요일 초등 3~6학년을 대상으로 한 ‘놀다 보니 창극’은 한국형 뮤지컬 창극을 체험하는 프로그램이다. 청·중장년층(17~59세)을 위해 시민배우 프로젝트 ‘웰컴 투 메리놀 : 희망을 처방합니다’도 진행한다. 참가자들은 연기 워크숍과 공연 준비 과정을 거쳐 오는 10월 무대 공연에 참여하게 된다.

주민이 마을 기반 문화프로그램을 직접 기획·운영하는 ‘누구나 프로젝트 : 문화로 채우는 마을’, 60세 이상을 대상으로 한 ‘실버인형극단’, 생활 속 예술 체험을 돕는 ‘캘리그라피 소품 만들기’ 등 다양한 참여형 프로그램도 운영될 예정이다.

이민지 증평군 스마트도시팀 주무관은 “아이들의 웃음소리가 떠났던 빈 건물이 이제는 예술과 주민의 활기찬 목소리로 채워지고 있다”며 “메리놀 마을창작소가 일상 속 문화 향유의 중심지로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.