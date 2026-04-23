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본문 요약

이재명 대통령의 '웬만한 사람은 전과가 다 있다'는 발언에 대해 야당에서 '가짜뉴스'라는 비판이 이어지자 법무부가 해명에 나섰다.

법무부는 "특히 이는 해당 연도에 유죄 판결을 받은 인원을 뜻하는 수치"라며 "이를 통해 전체 인구 중 1회라도 형사처벌 전력이 있는 사람의 수를 파악하기는 어렵다"고 밝혔다.

법무부는 "국회입법조사처는 전과자 개념이나 범위가 국가마다 달라서 동일선상에서 비교하기는 곤란하다고 해명했다"며 "따라서 국회입법조사처 조사회답서를 토대로 정확한 대한민국 전과자 수를 산출하거나 국가간 전과자 비율을 비교하기는 어렵다. 결국 이 회답 내용은 이 대통령의 전과자 관련 발언의 진위 판단과 무관하다"고 했다.

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법무부 “전과자 수, 국가간 동일선상 비교 곤란”···‘이 대통령 발언 가짜뉴스’ 주장에 반박

입력 2026.04.23 12:16

수정 2026.04.23 12:22

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  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

사법연감 인용 “2022년에 10만명당 1460명 유죄”

“해당 연도만 뜻해···‘전과자 수’ 파악하긴 어려워”

“입법조사처 회답 내용은 대통령 발언 진위와 무관”

이재명 대통령이 지난 14일 청와대에서 열린 제16회 국무회의 겸 제5차 비상경제점검회의를 주재했다. 이준헌 기자

이재명 대통령이 지난 14일 청와대에서 열린 제16회 국무회의 겸 제5차 비상경제점검회의를 주재했다. 이준헌 기자

이재명 대통령의 ‘웬만한 사람은 전과가 다 있다’는 발언에 대해 야당에서 ‘가짜뉴스’라는 비판이 이어지자 법무부가 해명에 나섰다.

법무부는 23일 언론 공지를 통해 “전체 인구 중 1회라도 형사처벌 전력이 있는 사람의 수(전과자 수)를 파악하기는 어렵다”고 밝혔다.

이 대통령은 지난 14일 국무회의에서 “전 세계에서 대한민국 국민의 전과가 가장 많을 것이다. 웬만한 사람은 전과가 다 있다”며 우리나라에서 형사처벌이 남발되고 있다고 지적했다. 이후 국민의힘은 국회입법조사처 조사회답서에 담긴 유엔마약범죄사무소(UNODC) 자료를 근거로 이 대통령 발언이 가짜뉴스라고 주장했다. 이 자료에 따르면 2022년 기준 한국의 인구 10만명당 유죄 판결을 받은 사람은 384명 수준으로, 독일·덴마크·호주·스위스의 절반 이하다.

법무부는 “대법원이 공식 발간하는 ‘2023년 사법연감’에 따르면 2022년도에 75만798명가량이 유죄 판결을 받은 것으로 확인된다”며 “인구 10만명당 약 1460명이 유죄 판결을 받은 것으로 추계되므로 보도 내용에 언급된 수치와 차이가 크다”고 밝혔다. 법무부는 “특히 이는 해당 연도에 유죄 판결을 받은 인원을 뜻하는 수치”라며 “이를 통해 전체 인구 중 1회라도 형사처벌 전력이 있는 사람의 수(전과자 수)를 파악하기는 어렵다”고 밝혔다.

법무부는 “국회입법조사처는 전과자 개념이나 범위가 국가마다 달라서 동일선상에서 비교하기는 곤란하다고 해명했다”며 “따라서 국회입법조사처 조사회답서를 토대로 정확한 대한민국 전과자 수를 산출하거나 국가간 전과자 비율을 비교하기는 어렵다. 결국 이 회답 내용은 이 대통령의 전과자 관련 발언의 진위 판단과 무관하다”고 했다.

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