전남도, 아프리카돼지열병 이동제한 해제···차단방역은 유지

전남도는 “아프리카돼지열병(ASF) 발생에 따른 방역지역 이동제한 조치를 해제했다”고 23일 밝혔다.

도는 차단 방역체계는 계속 유지하고 아프리카돼지열병이 발생한 영광·나주·무안·함평 등 4개 시군에 대해서는 위기경보 ‘심각’ 단계를 유지하고, 그 외 18개 시군은 ‘주의’로 하향 조정했다.

이동제한 해제 이후에도 아프리카돼지열병 재발 방지를 위해 차단방역 체계를 상시 유지키로 함에 따라 축산차량 거점소독시설 소독 등 방역을 지속하기로 했다.

사료 등을 통한 감염 확산 차단을 위해 도축장 혈액탱크와 사료공장·분뇨처리업체 환경검사를 비롯해 모든 양돈농가 대상 연 1회 이상 정밀검사 등 상시 예찰도 계속한다.

야생멧돼지 전파 차단을 위해 포획·검사도 연중 실시한다.

전남도는 양돈 전문 수의사, 한돈협회, 발생 시군 등 전문가·관계기관과 간담회를 통해 현장 의견을 수렴하고 제도 개선과 방역대책 수립에 반영할 방침이다.

아프리카돼지열병은 전국적으로 24건(강원 2·경기 7·전남 4·전북 2·충남 3·경남 5·경북 1)이 발생했다. 전남지역은 영광(1월 26일), 나주(2월 9일), 무안(2월 20일), 함평(3월 16일) 등 4건이다.

이영남 전남도 동물방역과장은 “방역지역은 해제됐지만, 최근 야생멧돼지 검출지역이 울산, 고령 등 신규 지역으로 남하하는 추세로 잠재적 위험 요인은 여전히 남아 있다”며 “재발 방지를 위해 농가에서는 농장 출입 통제와 출입차량 소독 등 방역 수칙을 철저히 지켜달라”고 당부했다.