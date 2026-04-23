대구 지하철에서 ‘방화 의심 신고’···라이터·분사형 살충제 들고 다닌 40대 남성 체포

경찰, 현주건조물방화 미수 혐의 적용 “경위 묻자 ‘감옥’ 등 말하며 횡설수설”

대구 도시철도 객차 안에서 라이터 등을 손에 들고 돌아다니던 40대 남성이 방화 의심 신고를 받고 경찰에 붙잡혔다.

23일 대구 달서경찰서에 따르면, 이날 오전 8시30분쯤 도시철도 1호선 안심행 지하철에 타고 있던 A씨가 객차 안에서 라이터와 분사형 살충제를 손에 들고 다닌다는 방화 의심 신고가 접수됐다.

당시 객차 안에는 승객 10여명이 있었으며, A씨가 의심스러운 행동을 보이자 승객들은 경찰 신고와 함께 진천역 도착 후 A씨를 객차 밖으로 데리고 나온 것으로 파악됐다.

시민 신고를 받고 출동한 경찰은 이날 오전 8시40분쯤 진천역 대합실에서 현주건조물방화 미수 혐의를 적용해 A씨를 현장에서 체포했다.

경찰은 목격자 진술을 토대로 A씨가 소지하고 있던 살충제(가연성 물질)를 실제로 뿌렸다는 사실을 확인했다. 다만 라이터를 조작했는지 여부 등을 파악되지 않았다.

A씨는 체포 이후 경위 등을 묻는 질문에 횡설수설하며 진술을 거부하고 있다고 경찰은 전했다. 그는 ‘감옥’ 등의 단어를 말하며 불안정한 모습을 보이는 상태다.

경찰 관계자는 “객차 내부 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 A씨가 실제로 방화를 시도하려 했는지 등을 확인할 예정”이라면서 “조사 결과 등을 종합적으로 검토해 적용 혐의를 최종적으로 결정하겠다”고 말했다.