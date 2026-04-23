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본문 요약

지난해 열린 제21대 대통령선거 국민의힘 경선과정에서 불법선거운동을 한 혐의로 기소된 유정복 인천시장이 다음달 15일 법정에 선다.

인천지법 형사15부는 23일 열린 4차 공판준비기일에서 공직선거법 위반 혐의로 불구속기소 된 유 시장의 첫 재판을 5월 15일 오후 2시로 정했다고 밝혔다.

재판부는 "6·3 지방선거운동 기간이 5월 21일 시작하는데, 그 전에 모두 절차를 진행하겠다"며 "그날 유 시장과 함께 기소된 피고인들이 모두 출석한 상태로 인정신문과 공소사실 의견 등을 최종 정리하겠다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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공무원 동원 불법선거운동 혐의 유정복 인천시장, 내달 15일 법정 선다

입력 2026.04.23 13:19

수정 2026.04.23 13:24

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  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

재판부 “선거운동 기간 전에 절차 진행”

유 시장 측 재판 연기 요청 안 받아들여

지난해 4월 유정복 시장이 대선 국민의힘 경선 출마를 선언하고 있다. 독자 제공

지난해 4월 유정복 시장이 대선 국민의힘 경선 출마를 선언하고 있다. 독자 제공

지난해 열린 제21대 대통령선거 국민의힘 경선과정에서 불법선거운동을 한 혐의로 기소된 유정복 인천시장(69)이 다음달 15일 법정에 선다.

인천지법 형사15부(김정헌 부장판사)는 23일 열린 4차 공판준비기일에서 공직선거법 위반 혐의로 불구속기소 된 유 시장의 첫 재판을 5월 15일 오후 2시로 정했다고 밝혔다.

재판부는 “6·3 지방선거운동 기간이 5월 21일 시작하는데, 그 전에 모두 절차를 진행하겠다”며 “그날 유 시장과 함께 기소된 피고인들이 모두 출석한 상태로 인정신문과 공소사실 의견 등을 최종 정리하겠다”고 밝혔다.

다만 “모두 절차를 진행한 뒤 6·3 지방선거 이후에 증인들을 몰아서 집중 심리하겠다”며 “다음달에 재판을 안 할 수는 없어서 합리적인 진행 방법으로 본다”고 덧붙였다.

유 시장 변호인은 첫 재판을 연기해달라고 요청했으나, 재판부는 받아들이지 않았다. 이날 재판은 정식 심리기일이 아닌, 공판준비기일이어서 유 시장이 법정에 출석하지 않았다.

이에 따라 국민의힘 인천시장 후보로 공천돼 3선에 도전하는 유 시장은 다음날 재판에 참석해야 한다. 선고는 지방선거가 끝난 이후 나올 예정이다.

지난해 국민의힘 대선 경선에 참여한 유 시장은 인천시청 비서실에 근무한 공무원 A씨, 홍보기획관실 공무원 B씨와 함께 자신의 개인 SNS에 국민의힘 당내경선운동, 대선운동 홍보물, 업적 홍보물 등 116건을 게시한 혐의로 기소됐다.

유 시장은 또 인천시 전 홍보수석 C씨와 국민의힘 당내경선 1차 여론조사 당일인 지난해 4월 21일 10개 신문사에 유 시장의 자서전 사진과 정치인·관료 인물평, 약력 등이 담긴 홍보성 광고를 게재했다.

유 시장은 선거캠프 법무팀장 D씨, 선거캠프 자원봉사자 E씨 등과 국민의힘 당내경선 1차 여론조사 전날인 지난해 4월 20일 유 시장의 선거 슬로건인 ‘뜻밖의 승부’가 포함된 여론조사 참여 유정복 음성 메시지를 전화로 180만건 발송했다.

현행 공직선거법은 현직 공무원의 선거운동과 경선운동을 금지하고 있다.

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