마트 과자·음료 왜 비싸졌나 했더니···‘대체 설탕’도 10조원대 담합 확인

과자나 음료, 우유, 맥주 등에 들어가는 전분과 당류 가격을 담합해 8년 동안 10조원 가량의 매출을 올린 국내 대표 기업 3곳과 그 임직원 등 22명이 대거 재판에 넘겨졌다. 전분당 담합 규모로는 역대 최대 규모로, 담합 기간 전분과 당류 가격은 그 전보다 각각 최대 73%, 64%씩 급등했다.

서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석) 23일 국내 전분당 및 부산물 시장을 과점하는 대상·사조 CPK·삼양사·CJ제일제당 등 4개 기업이 국내 시장에서 전분, 당류와 그 부산물 가격을 10조1520억원 규모로 담합한 사실을 적발해 전분당 기업 3곳과 각 회사 대표 등 총 25명을 기소했다고 밝혔다. 이 중 삼양사는 자진신고자 감면제도(리니언시)에 따라 형사 처벌을 면했다.

전분은 식품용과 산업용으로 나뉘는데, 식품용 전분은 과자나 주류, 음료, 빵류, 유제품 등 2차 가공식품의 원료로 쓰인다. 산업용 전분은 제지나 섬유, 철강 등의 원료가 되고, 포도당·과당·대체 당(알룰로스 등)과 같은 당류는 식품용 전분과 함께 가공식품의 원료가 된다. 전분과 당류 생산 과정에서 발생하는 부산물은 옥수수기름이나 가축용 사료에 들어간다.

검찰 조사 결과 대상 등 국내 전분당 기업 4곳은 2017~2025년 전분과 당류 가격을 담합해 8년 동안 10조원이 넘는 ‘역대 최대 규모’ 매출을 올렸다. 유형별로는 전분·당류의 가격 일반 답합 규모가 7조2980억원, 대형 실 수요처(서울우유, 한국아쿠르트, 농심, 오비맥주, 하이트진로, 포스코 등)에 대한 입찰 담합 규모가 1조160억원, 부산물 가격 담합 규모가 1조8380억원으로 각각 조사됐다.

담합 결과 전분 가격은 담합 전보다 최고 73.4%, 당류 가격은 최고 63.8%까지 치솟았다. 이들의 매출액은 같은 기간 연평균 24.5% 늘었으며, 검찰이 담합으로 인해 발생한 소비자 등 피해를 별도로 추산한 결과 담합이 진행된 8년 동안 피해액은 1조~1조9300억원으로 파악됐다.

검찰에 따르면 이들은 2017년 7월 실 수요처 입찰 과정에서 처음 답합을 벌였고, 이후 검찰에 적발될 때까지 가격 일반 답합과 부산물 가격 담합 등으로 불공정 거래 영역을 넓혀갔다. 전분당 4사는 제품별로 가격 조정 시기와 폭을 정하는 기본 합의를 거친 뒤 업체별로 거래처에 제안할 가격 인상·인하 폭을 다르게 설정하는 등 답합 사실을 숨기려고 모의한 것으로도 조사됐다.

검찰은 지난해 설탕 담합 사건을 수사하면서 같은 기업이 전분·당류 담합까지 저질러온 사실을 포착해 수사를 확대했다고 밝혔다. 검찰은 가담 정도가 큰 개인 22명에 대해서는 담합 등 불공정거래 범죄에 대해 전속 고발권을 가진 공정거래위원회에 고발요청권을 행사하는 등 기관 간 협력해 수사를 벌였다고 설명했다. 피고인 25명 중 대상그룹 사업본부장 김모씨는 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 임모 대상그룹 대표이사와 이모 사조CPK 대표이사는 구속 영장이 청구됐으나 법원이 기각했다.

한편 과징금 부과 등 행정처분권을 가진 공정위도 이 사건을 별도로 조사 중이다. 다만 검찰은 이 같은 담합 행위를 막으려면 범행을 저지른 임직원 개인의 형사 처벌이 필수적이라고 강조했다. 나희석 부장검사는 “검찰은 과징금이나 벌금 처분으로는 담합에 실질적 위화 효과(공포심을 유발해 범죄를 예방하는 효과)가 전혀 없다는 판단 하에 가담 정도가 큰 개인에 대해 공정위에 고발 요청권을 행사했다”고 말했다.