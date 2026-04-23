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본문 요약

정부가 지방정부의 재정 건전성과 지방세 체납 징수율을 높이기 위해 은닉 자산 압류 등 제재를 강화하고, 고액·상습 체납자에 대한 출국금지 법제화를 추진한다.

체납 건별 특성에 따라 자산의 압류, 차량 번호판 영치, 관허 사업 제한, 지방정부 간 징수 촉탁 등 다양한 수단을 동원한 맞춤형 체납 징수를 강화한다.

특히 기존의 체납자 소유의 건물이나 예금과 같은 일반적인 자산 위주의 압류에서 벗어나, 분양권이나 지식재산권 등 은닉 자산까지 지방정부가 찾아내 압류 조치할 수 있도록 독려한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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은닉 자산 압류 등 제재 강화·출국금지 법제화···지방세외수입 체납징수 종합계획

입력 2026.04.23 13:57

  • 안광호 기자

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은닉 자산 압류 등 제재 강화·출국금지 법제화···지방세외수입 체납징수 종합계획

정부가 지방정부의 재정 건전성과 지방세 체납 징수율을 높이기 위해 은닉 자산 압류 등 제재를 강화하고, 고액·상습 체납자에 대한 출국금지 법제화를 추진한다.

행정안전부는 23일 이러한 내용을 담은 ‘2026년 지방세외수입 체납 징수 종합계획’을 지방정부에 통보했다고 밝혔다. 지방세외수입은 지자체장이 개별법령과 조례 등에 근거해 부과하는 과징금, 이행강제금, 과태료, 재산임대수입, 재산매각수입 등 조세 외 금전 수입을 말한다.

이번 종합계획은 2025년 가결산 기준 약 6조8000억원에 달하는 누적 지방세입 체납액을 해소하기 위해 마련됐다.

지방정부는 지방세외수입을 체계적으로 징수하도록 자체 종합계획을 수립해야 한다. 또 체납 일제 정리 기간 운영과 체납 차량 집중 단속의 날을 자율적으로 운영한다. 또한 지방세와 지방세외수입 체납관리단을 통합 운영해 현장 중심의 실태조사 활동을 확대한다.

은닉 자산 추적 등 맞춤형 징수도 강화한다. 체납 건별 특성에 따라 자산의 압류, 차량 번호판 영치, 관허 사업 제한, 지방정부 간 징수 촉탁 등 다양한 수단을 동원한 맞춤형 체납 징수를 강화한다.

특히 기존의 체납자 소유의 건물이나 예금과 같은 일반적인 자산 위주의 압류에서 벗어나, 분양권이나 지식재산권 등 은닉 자산까지 지방정부가 찾아내 압류 조치할 수 있도록 독려한다.

고액·상습 체납자에게는 ‘지방행정제재부과금법’에 따른 명단공개와 관허사업 제한 등 제재를 즉각 이행하고, 출국금지 등 강력하고 실효성 있는 제재의 법제화도 함께 추진한다.

아울러 자산 압류 시 사전 통지 의무를 엄격히 지키고 초과 압류를 금지하는 등 납부자 보호 조치도 시행한다. 납부 의지는 있지만 현실적인 여건이 어려운 생계형 체납자로 확인될 경우, 처분 유예나 맞춤형 복지서비스 연계 등 적절한 행정 조치를 병행한다.

김민재 행안부 차관은 “납부 여력이 있음에도 고의로 납부를 회피하는 지방세외수입 체납자에게는 지방정부가 가용할 수 있는 모든 수단을 동원해 체납액을 끝까지 징수할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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