창간 80주년 경향신문

중동전쟁 여파 전통시장 ‘비닐 대란’···송파구, 폐현수막 장바구니로 해결

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

중동 전쟁 장기화로 비닐 제품의 원료인 나프타 가격이 급등하면서 비닐봉지 가격도 올라 이른바 '비닐 대란'이 벌어지고 있다.

서울 송파구는 비닐대란으로 인한 상인의 부담을 덜어주기 위해 관내 전통시장에 폐현수막 재활용 장바구니 2000여개를 무상 지원했다고 23일 밝혔다.

구는 관내에서 발생한 폐현수막을 '친환경 장바구니'로 재탄생 시켜, 먼저 새마을시장과 풍납시장에 배부했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

중동전쟁 여파 전통시장 ‘비닐 대란’···송파구, 폐현수막 장바구니로 해결

입력 2026.04.23 13:58

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 송파구의 한 전통시장에서 상인이 폐현수막을 재활용해 만든 장바구니에 물건을 담아 손님에게 건네고 있다. 송파구 제공

서울 송파구의 한 전통시장에서 상인이 폐현수막을 재활용해 만든 장바구니에 물건을 담아 손님에게 건네고 있다. 송파구 제공

중동 전쟁 장기화로 비닐 제품의 원료인 나프타 가격이 급등하면서 비닐봉지 가격도 올라 이른바 ‘비닐 대란’이 벌어지고 있다.

서울 송파구는 비닐대란으로 인한 상인의 부담을 덜어주기 위해 관내 전통시장에 폐현수막 재활용 장바구니 2000여개를 무상 지원했다고 23일 밝혔다.

구는 관내에서 발생한 폐현수막을 ‘친환경 장바구니’로 재탄생 시켜, 먼저 새마을시장과 풍납시장에 배부했다. 이번 지원은 비닐봉지 구매에 따른 상인의 경제적 부담을 줄여줄 뿐만 아니라 소각 시 유해물질이 발생하는 폐현수막을 재활용하는 자원순환 효과도 기대된다.

현장 반응은 긍정적이다. 새마을시장을 방문한 한 구민은 “써보니 일반 비닐보다 훨씬 질기고 튼튼하다”며 만족감을 나타냈다. 또 한 구민은 “칙칙한 검은색 비닐 대신 알록달록한 무늬가 있어 보기에도 좋다”고 말했다.

구는 현장의 호응에 힘입어 향후 더 많은 폐현수막 재활용 장바구니를 확보해 관내 모든 전통시장으로 확대 보급할 계획이다. 한편 구는 18년째 관내에서 발생한 폐현수막을 활용해 장바구니와 손가방, 앞치마 등으로 제작해 주민들에게 무상 배포하고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글