중동 전쟁 장기화로 비닐 제품의 원료인 나프타 가격이 급등하면서 비닐봉지 가격도 올라 이른바 ‘비닐 대란’이 벌어지고 있다.

서울 송파구는 비닐대란으로 인한 상인의 부담을 덜어주기 위해 관내 전통시장에 폐현수막 재활용 장바구니 2000여개를 무상 지원했다고 23일 밝혔다.

구는 관내에서 발생한 폐현수막을 ‘친환경 장바구니’로 재탄생 시켜, 먼저 새마을시장과 풍납시장에 배부했다. 이번 지원은 비닐봉지 구매에 따른 상인의 경제적 부담을 줄여줄 뿐만 아니라 소각 시 유해물질이 발생하는 폐현수막을 재활용하는 자원순환 효과도 기대된다.

현장 반응은 긍정적이다. 새마을시장을 방문한 한 구민은 “써보니 일반 비닐보다 훨씬 질기고 튼튼하다”며 만족감을 나타냈다. 또 한 구민은 “칙칙한 검은색 비닐 대신 알록달록한 무늬가 있어 보기에도 좋다”고 말했다.

구는 현장의 호응에 힘입어 향후 더 많은 폐현수막 재활용 장바구니를 확보해 관내 모든 전통시장으로 확대 보급할 계획이다. 한편 구는 18년째 관내에서 발생한 폐현수막을 활용해 장바구니와 손가방, 앞치마 등으로 제작해 주민들에게 무상 배포하고 있다.