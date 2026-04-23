불면증에 밤잠 설치고 낮잠으로 보충?···알츠하이머·파킨슨병 위험 3배 가까이 높아

영국 건강데이터베이스 활용 추적 관찰 신경퇴행성질환 위험도 2.85배 높아져









불면증 환자가 낮 시간에 수면을 보충하는 습관이 있다면 알츠하이머병·파킨슨병 등 신경퇴행성질환 발생 위험이 2.85배 높다는 연구 결과가 나왔다. 연구진은 다양한 수면장애 및 수면 관련 습관이 뇌의 신경세포 회복에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 경고했다.

연세대 의대 의생명시스템정보학교실 김태원 강사와 세브란스병원 신경과 이필휴 교수, 의생명시스템정보학교실 박유랑 교수, 인공지능융합대학 정다은 연구원 연구팀은 이 같은 내용의 연구를 국제학술지 ‘알츠하이머병과 치매’(Alzheimer’s & Dementia)에 발표했다고 23일 밝혔다. 연구진은 영국의 대규모 건강 데이터베이스 UK 바이오뱅크에서 수면장애를 진단받은 3만여명과 수면장애가 없는 14만여명의 데이터를 활용해 최대 30년간 추적 관찰했다.

수면 중에는 뇌의 노폐물을 제거하고 신경세포를 보호하는 핵심적인 회복 과정이 진행된다. 수면장애가 있으면 뇌의 보호 기능이 무너져 신경퇴행성질환으로 이어질 수 있는데, 연구에선 구체적으로 어떤 수면장애나 수면 관련 행동 특성이 뇌질환 위험을 높이는지 분석했다.

그 결과, 수면장애가 있는 그룹은 그렇지 않은 그룹보다 신경퇴행성질환 발생 위험이 최대 1.32배 높은 것으로 나타났다. 질환별로 보면 혈관성 신경퇴행성질환(1.38배), 알츠하이머병(1.33배), 파킨슨병(1.31배) 등의 순이었다.

수면장애 유형별로는 몽유병을 포함한 ‘비렘수면 사건수면’을 경험하는 환자의 신경퇴행성질환 위험이 3.46배 높았다. 꿈을 꾸는 렘수면보다 깊은 잠을 자는 비렘수면 중에 뇌의 노폐물 청소 기능이 활발해지는데, 이런 작용에 지장이 생기면 뇌신경계의 퇴행으로 이어질 수 있기 때문이다. 그 밖에도 과수면증(2.79배), 수면무호흡증(1.44배), 하지불안증후군(1.32배), 불면증(1.21배) 순으로 신경퇴행성질환 위험도가 높았다.

수면장애 환자의 신경퇴행성질환 위험이 평소 수면 습관에 따라 다르다는 점도 확인됐다. 수면장애 환자 중 아침 기상이 어려운 군(1.81배), 빈번한 주간 졸음 경험군(1.6배), 낮잠을 자주 자는 군(1.53배)의 신경퇴행성질환 위험이 더욱 높았다. 특히 불면증 환자가 잦은 낮잠을 자는 경우엔 위험도가 2.85배까지 높아지는 등 수면장애와 특정한 수면 관련 행동이 결합될 때 뇌 건강을 위협할 가능성이 더욱 커지는 경향도 나타났다.

연구진은 수면장애와 관련된 정보들을 바탕으로 실제 신경퇴행성질환 발생 예측에 활용될 수 있는지를 검증한 결과 기존 모델보다 판별력, 보정 성능, 임상적 유용성이 유의미하게 향상됐으며 향후 질환 예방에도 활용될 수 있을 것이라고 밝혔다.

박유랑 교수는 “이번 연구를 통해 수면장애 아형 정보의 예측적 가치를 검증함으로써 예측 모델이 신경퇴행성질환 조기 예측에 실질적으로 활용될 수 있는 근거를 마련했다”고 말했다. 이필휴 교수는 “수면장애를 적극적으로 진단하고 관리하는 것이 향후 신경퇴행성질환 예방 전략에서 중요한 출발점이 될 수 있다”고 말했다.